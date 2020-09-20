美國國防部長艾斯培日前強調，印太有必要建立多邊安全合作的「亞洲北約」，並宣布美國將訂定「改變遊戲規則」的海軍擴編計畫，以對抗中國日益升高的海上挑戰。此前，美國副國務卿畢根亦指出，印太缺少強有力的多邊安全合作機構，希望美、日、澳與印度在「四方安全對話」基礎上，建立有結構的團體，並準備於10月的新德里會談，邀請南韓、越南及紐西蘭加入，為美國籌組「亞洲北約」暖身。

川普政府認為，美國在印太若無政治、軍事影響力，經貿商業利益也將不保，因此拉攏日本、南韓、台灣、澳洲、東協、印度等，加入美國主導的「印太戰略」布局。不過，川普政府「美國優先」的外交政策，不僅「強勢獨行」而且「善變難測」，已經讓多數印太盟國友邦心生疑慮。

美國有意籌組圍堵中國的「亞洲北約」，不僅要求印太國家站在美國這邊，還將要求各國向美國多繳保護費，恐導致多數印太國家主流民意反彈，並讓各國領導人陷入內政、外交的困境。此外，美國的疫情紓困開支及「舉債強軍」的赤字預算，已經讓國債攀高到26兆美元，遲早會弱化美軍能量、美元流通性與國際影響力。多數印太國家對於美國步向衰退的趨勢不可能視而不見。

換言之，美國意圖拉攏印太盟國友邦組建「亞洲北約」，恐怕難有堅實支撐的基礎。當前，川普政府積極布局「印太戰略」，卻還開口向日本、南韓、台灣、東協等國要求增加對美軍購數量。尤其，川普政府祭出「經貿民族主義」措施，警告印太國家不要再占美國便宜，這種軍事安全與經貿政策分離的矛盾，已經讓多數印太國家流失對美國的信任感；同時，美國組建「亞洲北約」勢必惡化美中新冷戰的氛圍，並對印太國家造成選邊的新壓力與安全風險。

當前，多數印太國家認為美國已從主導與施惠者，轉變為自私攪局者與競爭者。近來中國科技發展被美國「卡脖子」，恐讓印太國家調整「友美和中」的平衡比重，朝向美國傾斜。但印太國家面對美中競爭的詭譎局勢，根本不想明確選邊站，也不願意與中國攤牌敵對，讓經貿與安全利益同陷高風險環境。因此，多數印太國家在深思熟慮後，恐怕還是會向美國說不。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）