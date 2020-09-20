美國國務院次卿柯拉克訪台後，大陸派出大批軍機逾越海峽中線，並宣稱是以遏制台獨情勢為目標的實戰化演練。這是民進黨執政以來，解放軍最具針對性與目標性的演練活動。陸美衝突間接增強美台關係的熱絡，但大陸遏制台獨的實際作為也漸趨明朗化。

在兩岸官方敵對狀態下，海峽論壇本可作為舒緩兩岸緊張情勢的民間交流，但當陸委會「三禁說」、央視主播李紅的「求和論」等一連串負面消息衝擊下，海峽論壇被染上濃厚的政治色彩，民間交流被染上統戰活動的政治爭議，兩岸民眾的相互排斥與衝突恐將進一步升高。

2004年福建省政府提出海西經濟區後，以福建作為發展核心來推動閩台經濟合作。海峽論壇原先是以「海西論壇」為基礎積極促成民間對話。現在大陸鷹派對台武統聲浪不斷，勢必會影響到兩岸民間的正常交往和交流。

今年全球在新冠肺炎的衝擊下，國際間的往來大幅受限，兩岸交流自然也降到低點，但在大陸工作、求學的台商、台幹、台生不少還是選擇留在大陸，或是返回大陸復工、復學，在疫情未消退之前，他們更需要大陸政府的相關協助，兩岸官方不斷升高的對峙情勢，將讓這群台胞們陷入更艱難的處境。

除了對台鷹派的聲浪升高之外，由於陸美衝突使大陸民眾也掀起「反西方」、「反美帝」的宣示熱潮。迪士尼「花木蘭」電影版在大陸上映時間多次延宕，9月正式上映後豆瓣評分網罵聲不斷，其中不乏受美陸關係不佳而影響了收視票房。但蔡政府走「親美抗中」路線，與美國緊密合作，加大與陸對抗，大陸民眾對美國的反感有可能再轉移到台灣民眾身上，使得兩岸民眾在情感上雪上加霜。

常言道「出外靠朋友」，目前在大陸工作、念書、生活的台灣人高達數百萬人，他們仍需要當地民眾幫助與扶持。民進黨政府一再採取疏離兩岸的政治動作，豈不是棄這群台灣人民於不顧！（作者為國家政策研究基金會助理研究員）