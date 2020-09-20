我們需要美國的支持，無庸置疑，但我們需要怎樣形式和內容的支持，才是對台灣最有利的，是可以討論和努力的。台美關係溫度的觀察指標，有一種一般人覺得很重要，但其實它是形式上面的，就是實質影響在哪裡不是很明確，但看起來很熱鬧，能夠拿來大肆宣揚的「官員來訪」。

外交部也不必避諱，每年都有邀訪美國政要及國會助理的KPI在那裡。反正就是把人邀來，大家聯絡感情一下，然後順便宣傳台美關係很好。這種最近很常見，只要來個人，就是「歷年最高層級訪台美國官員」的宣傳稿出現的時候。如果硬要雞蛋裡挑骨頭，1960年艾森豪還來過台灣，有誰層級比他高？但有邦交和沒邦交的時代不能拿來相比，所以來個部長真的就很了不起了。

台美關係有其他的觀察指標，其中兼具形式和實質意義，且最具影響力的是「軍售」。如果美方同意出售我方所要求的軍事武器與設備，那肯定是台美關係升溫的指標。

再一個同時兼具形式和實質意義的是「國際參與」和「美國國內政策是否有利於彰顯台灣地位」，前者如美國支持台灣成為世界衛生組織觀察員、世界民航組織觀察員等；後者最佳案例就是給予中華民國護照免簽入境的優惠。這些都不僅是形式上的口號支持，而是真的有實質助益的。

想也知道軍售、支持國際參與、國內政策有利台灣等等是很困難的任務，無利不起早，美國人可不會沒事冒著得罪大陸的風險來個歡樂大放送。多半是因為美國全球戰略當中，基於制衡大陸的需要，所以拿台灣當棋子。這也沒啥好自卑的，國際情勢現實就是如此，我們只需要包裝類似「台美關係良好，共同攜手捍衛自由民主體制」這種漂亮話，讓面子可以過得去，把台灣和美國在口頭上放在同一位階就好。

衡諸歷史，就算只算1949年到現在，每一次美國對台有利政策作為出現，都伴隨某種程度的雙方談判，而我們也都要付出一定程度的代價。付代價沒關係，只要合理，只要值得，只要我們拿到我們要的就好。但當民進黨政府不惜自打嘴巴，片面以行政命令開放美國含瘦肉精的豬肉進口，付出政治信譽崩壞和傷害養豬產業利益的重大代價，甚至不惜放棄外交對等原則，而讓行政院副院長率領外交、經濟兩部部長，親自到飯店去見美國次長或司長級的官員之後，我們還是連一句具體的承諾都沒換到。

如果對美外交只靠美國人的善意，那台灣就徹頭徹尾地成為一顆棋子。當棋子不丟臉，那是現實，但我們可以選擇當一顆有自主意識且有尊嚴的棋子。還記得我們曾經想買F16戰機很久，美國政府就是不肯賣，一直要等到我們向法國買了幻象2000後，在美國國會和軍火商的施壓下，我們就有了F16戰機。如果當時的政府像現在的政府一樣卑躬屈膝，不思主動扭轉局勢，空軍會不會還在飛F5E和F104呢？

弱國不是沒有外交，而是要更巧妙地利用國際情勢，等別人施捨是沒用的。（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）