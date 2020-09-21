無色覺醒》賴岳謙：安倍繼仼者承志業？擬以法律抵觸憲法？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第722集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「安倍繼任者承志業？擬以法律抵觸憲法？」

日本在位時間最久首相安倍晉三，突然宣佈辭職，不僅在日本國內引起震撼，國際對此也為之譁然。新首相也確定是由「令和大叔」菅義偉接任，未來菅義偉所領導的日本政府政策動向，是否會延續安倍政策。

安倍晉三上任以來的三個志業，在結束約八年的任期後，安倍卻未能繳出理想的成績單。第一是解救遭朝鮮綁架的日本人質，安倍是透過盟友美國，盼能將人質救回，但結果不如預期，人質問題依舊無法解決；其次面對日本長年經濟通縮而推出的「經濟三支箭」也無法對日本經濟有效幫助。

還有外界最關注的，莫過於「日本國憲法」的修憲議題。安倍在任期間曾多次對外展現其修憲決心，推動將自衛隊改名日本國軍的修憲目標。但日本的修憲門檻相當高，修憲案的提出必須獲得100名眾議員，或50名參議員連署支持。同時，修憲案在參眾兩院都必須獲得三分之二的支持通過，後再交由公民投票，超過半數贊成才可通過。最終在安倍卸任前「日本國憲法」第九條的修憲目標，也確定無法達成。

日本先前因美售「陸基神盾導彈防禦系統」，所造成的安全問題無法獲得解決，只能改以專門用於攔截彈道飛彈的船艦方案替代，但相關裝備卻不能100%完全攔截導彈，尤其是朝鮮發射的中程彈道導彈，若是再搭配核彈頭使用，日本國土及居民會是暴露在其危險之中，也因此日本有了需要修憲的理由。

日本若是順利完成和平憲法修改，無疑對東北亞局勢會有著巨大影響。對於朝鮮半島而言，假設日本成功修憲，日本防衛即能夠採取先發制人的主動優勢，勢必會拉升朝鮮半島的恐慌。

除了北邊的朝鮮，南邊的韓國也不期望看到日本修憲。即使韓國現在與日本是盟友，但兩國因為歷史爭議，和貿易戰等紛擾，兩國關係早已出現嫌隙。若是日本順利修憲，未來韓國與日本盟友的現狀恐會改變。

另外如果日本修改和平憲法，也將改變中國大陸對東北亞的戰略部署。日本的航太技術先進，火箭發射技術相當純熟，日本絕對有能力發展中程導彈飛彈，這對中國大陸而言也構成威脅，因此中國大陸也可能將日本預設為打擊的對象。

菅義偉已正式接任日本首相之位，未來是否延續安倍政策仍不確定，但安倍此次辭職不同於前次，雖已卸下首相職務，但還是會以「國會議員」的身份繼續在日本政壇活動。安倍能執政約八年時間，其顯示安倍日本政壇的派閥力量，即使辭去首相一職，雖不如從前具有決定性，但政壇影響實力仍不容小覷。

安倍有志業未竟成，是否會給新首相菅義偉，帶來政治政策包袱？日本新冠疫情，經濟結構改革，與中、韓雙邊關係，和平憲法修改，以及即將到來的2021大選，菅義偉政府未來政策走向將何去何從？唯一肯定的是，日本和平憲法一旦變更修改，必定會給東北亞局勢帶來徹底的戰略改變。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！