新學期開始，依108年課綱所編的國二歷史第一章「從商周到隋唐的國家與社會」僅寥寥四頁，2,400年的歷史只有1,600字的篇幅，少得可憐，是以武王伐紂、春秋五霸、戰國七雄、三國鼎立、貞觀之治這些昔日學子們耳熟能詳的歷史全數付之闕如，令外界不敢置信。

事實上，直到2002年民進黨執政初期，我們不論是官方新聞稿，或政府發言人談及我國與外國關係時仍以中美、中歐、中日稱之，例如中美入會談判、中歐盟鋼品對話機制、中日貨品暫准通關協定、中美紡品協定等等，這裡的中指得當然是中華民國，而我們當然也是中國人，那個年代談起自己是中國人是非常自然的，就連總統蔡英文在2000年擔任陸委會主委於立法院答詢也表示：「我的立場是各自表述一個中國」。

曾幾何時，中字在政府的公文淡化了、消失了，我們在語言、文字上逐漸與中字疏離，今天再講中美談判，沒有人會認為是講我們與美國談判，久而久之，我們在文化、歷史上也與中國文化、歷史愈趨陌生，如今竟連中學歷史課綱也出現如此安排，這樣的安排要說沒有政治考量，其誰能信？

然而，這樣的歷史課綱，讓下一代的文化認同、歷史認同與五千年的中國文化日趨疏離，豈是好事？我們雖是生活在台灣，但我們依舊是炎黃子孫，怎可不知我們的歷史、文化？更何況五千年來的文史典籍、漢賦唐詩、宋詞元曲、傳奇小說、書畫藝文何等豐富，這些文化不只我們珍賞，日本、韓國比我們更加看重，兩年前日本首相安倍慰問花蓮震災以毛筆寫下「台灣加油」，其字風神灑落，其書法頗有造詣，而書法正是我國瑰寶，歷代碑帖可謂美不勝收。

就本次被刪的三國這段歷史，日本參考我國史籍所繪製的卡通影集至少就有兩回，非僅考究詳實，且感人至深。此外，1991年美伊戰爭之際，美軍人也是人手一本孫子兵法，為國際媒體廣為報導。幾年前日本電影《一代茶聖千利休》有段感人情節，千利休與高麗女子相遇，彼此言語不通，遂以毛筆書寫「槿花一日自為榮，何須戀世常憂死。」傾訴心意，顯然他們都懂漢字，也都背過白居易的詩，中國文化、文學對亞洲甚至世界影響之大，於此可知矣。

史學家錢穆曾說：「歷史是一種經驗，是一個生命，更透徹一點講，歷史就是我們的生命，生命不可能由中間切斷，我們若不瞭解過去的五千年，又如何瞭解今天的中國？」他還勸青年學子要多讀歷史，且要放長眼光，一看就是五十一百年，一看就是兩百一千年，只有瞭解過去，才明白現在，也才能透視將來。

錢穆這席話對今天的台灣社會，可謂暮鼓晨鐘，發人深省。今天我們的中學歷史修得如此破碎，將讓學子們對於過去日益模糊，對於未來心生徬徨，莫以為這是小事，這對台灣未來的發展，不論是社會還是經濟，都是極大的隱憂。

德國哲學家叔本華也曾指出：「一個民族不認識自己的歷史，這樣的民族對自己現在所處的時代是不會理解的，他們無法將現在與過去聯繫起來，並以過去解釋現在，也因此這個民族也就無法估計將來。一個民族只有通過歷史才可以對自己民族有一個完整的意識，歷史中的每一個空缺，猶如一個人自我意識出現了空缺。」

對照叔本華這段評述，今天新課綱正在創造歷史的空缺，年復一年所創造的空缺愈來愈大，三國消失，武后不見，國民黨評以「數典忘祖」，而一位歷史教師更投書直指課程簡化到「令人髮指」，良非虛言。

總統蔡英文今年五月就職演說時表示：「我會留下一個更好的國家給各位，下一個四年，在產業發展，社會安定，國家安全，民主深化這四大面向上，我也會超前部署，讓台灣脫胎換骨，我會帶領台灣迎向未來。」然而，如錢穆、叔本華所言，一個不知道過去歷史的民族，一個有歷史空缺的民族，是沒有辦法估計將來的，這不是四年是否脫胎換骨的問題，而是關乎數十年、百年後台灣存亡的問題，沒有正確的史觀，將陷下一代於茫然，使社會趨於動盪，尤有甚者連經濟發展都成問題。

1988年諾貝爾經濟學獎得主莫里斯．阿萊，他是第一位獲此殊榮的法國人，他曾表示歷史與統計是了解經濟發展的重要工具，但如果在兩者之間只能選擇一個，他說：「毫無疑問的，該選擇歷史。」莫里斯．阿萊明確指出認識歷史對經濟發展的重要，執政當局這些年一直在推前瞻計畫，然而沒有正確的史觀，何來真正的前瞻？至盼總統能想想錢穆所言，放長眼光，從五十一百年的觀點來思考政策，並把正確的史觀還給學子們，此事非難，為與不為只在一念之間而已，願總統深思之。