種種困難下，海峽論壇還是舉行了，綠營肯定又要放大檢視，參與台灣政治人物在廈門的一言一行，其實，民進黨政府如果聰明，兩岸各類論壇持續、台灣統派持續奔走兩岸，是武統的防火牆。

立法院前院長王金平不去海峽論壇後，大陸政協主席汪洋也缺席。但海峽論壇如期舉行，並克服不少難關，一是要照顧到新冠肺炎疫情的發生、蔓延與防控；二是綠營不斷的阻撓與恫嚇；三是美國不樂見兩岸和緩，一再操弄台灣牌。

自18日起，解放軍戰機大舉兵臨台灣，越過海峽中線；如果說，民進黨是想把政治與經濟上脫鉤，即政治上反中，但經濟上仍要大陸讓利，則北京是民間交流照走，但模擬攻台不停歇。

一方是政治與經濟分離，另方是民間交流與軍事分離，這意味著，雙方互留最後餘地，一旦大陸不再對兩岸民間交流抱有任何期望，那就是強制手段的上場。

當今兩岸官方只剩敵意，想要讓大陸對台仍有期待，或是和統派可以壓住武統派，那就是讓台灣的統派有活動空間，統派如今在台灣，非民意主流，卻是最重要的安全瓣，民進黨如果聰明，不但不應該打壓，反而應該鼓勵他們到大陸參與活動，台灣統派到大陸愈能發聲，大陸就不會輕易放棄和平統一。

年底前兩岸交流活動還很多，民進黨不應再阻撓台灣人參與，因為這是幫台灣爭取和平的機會。