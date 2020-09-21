最近，共機穿越海峽中線不再是2至4架，而是一次共19架從西南和西北方向進來。國防部聲明，我方戰機相應升空，同時嗆對方「後果自負」，不過，國防部沒有說明我方起飛了多少飛機？按理說，要求19架敵機「後果自負」的力量應該不少於19架戰機才對，不過同時又傳出我機遭共機包圍的消息，而國防部又拒絕透露詳情，現在已進入解放軍少將喬良所說「廢話少說」的階段，所以最好算一下我方臨時一次起飛的極限。解放軍理應也在測試，而且可能很快就有答案。

大陸戰機包括戰鬥機、攻擊機、轟炸機等約3000多架，台灣不到300架，部署在台灣島北、南、東3個位置，雙方純就數量約10比1。我的判斷是，繞台共機的數量必將快速增加，從30、50，甚至到一次100架以上，從好幾個方向進來。以現代戰機的飛行速度，從福建起飛，大約10分鐘就可抵海峽中線，共機屬於事先計畫，可以快速完成任務。而我方卻是被動因應，不知道對方什麼時候、多少戰機、從哪個方向進來？只能在雷達顯示後才能做出決定，派幾架戰機、從哪裡起飛進行攔截。

這當然可以事先推演，不過仍然受限於本身的實力。試問，如果共機一次50架由3個方向進入海峽中線，我方如何在15分鐘內立即下令調派50架戰機從不同機場起飛攔截？事實上，有媒體披露，19架共機進入時、我方派了2架經國號戰機起飛，結果反遭6架殲16包圍，於是兩架經國號戰機快速轉向脫離包圍圈。從現實看，兩架我機對19架共機嗆「後果自負」，難怪對方不當一回事。因為距離實在太近，台灣臨時因應的能力是有限的。

如此，下一個更嚴厲的問題便來了，如果共機一次50架到100架突然飛進海峽中線，而且逼近台灣本島，請問空軍可以在15分鐘內動員多少戰機起飛應對呢？蔡總統大概沒想過這個問題吧？以最近一次的情況來推測，到時候飛上天空的我機數量不但不足以警告共機，反而有可能遭到共機恐嚇式的大包圍，被迫飛返。共機大舉逼進台灣本島，我機既不能開火，也無力驅趕，可能反而被驅趕回來，蔡政府也不敢放防空警報，怕會嚇到一般百姓。

北京的目的是用具體行動證明大陸與台灣軍事實力的懸殊差距，同時也凸顯美軍無計可施。美軍可以在某個時間，派出偵察機靠近中國大陸，也可以派一架戰略轟炸機穿越海峽中線。不過，如果共機突然50到100架穿越海峽中線時，美軍能做什麼？事實上，什麼也做不了。這就是以實際行動證明兩岸軍事實力差距之巨大，大陸和台灣距離之接近。一旦兩岸發生戰爭時，將如閃電霹靂，在美國能做出任何軍事反應時，事情已經結束了。

在這種情況下，無論蔡政府和美國均無計可施，唯一能做的是像幾個月前WHO的事那樣，美國放空氣，像是與蔡政府建交，幫蔡政府加入聯合國，國會議員提案派兵保護台灣等等，這些都是蔡政府大內宣的最佳材料，足以製造台灣有美國靠山的幻覺；然而，跟WHO一樣，這些幻想終將煙消雲散。就跟喬良的「廢話少說」所指，大群共機天天逼近台灣時，最後必將逼出蔡政府兩岸政策的最終底線，或戰或和只能有一個選擇，而且必須立刻做決定。