美國衛生部長訪台後，台海緊張情勢加速升溫，接著美國國務院次卿柯拉克來訪，並未搭乘象徵主權的行政專機，並以參加李登輝前總統喪禮為主調，但共機依然連續3天以有計畫、針對性、實戰化方式擾台，且多次越過海峽中線，動作非常大。國防部不斷發布共機航跡及監控偵照所得照片，外交部也對國際社會示警，但國人「馬照跑、舞照跳」，國際社會也只有美國曾派出偵察機到附近巡弋，其他國家並無太多關注，更談不上聲援。

儘管國安團隊大力構建戰爭威脅的想像空間，一些名嘴更加碼爆料，甚至宣稱大陸以軍演為掩護，用海空軍包圍東沙島，意圖伺機奪島。但媒體發現，共軍演訓期間，東沙官兵休假包機正常飛航，所有民航班機如常運作，並未受演訓影響。共軍機艦大軍壓境，民用海空交通往來卻能正常運作，顯示大陸軍演是一種政治訊號。

臺灣社會對大陸持續增加的軍事壓力反應兩極，而且相互矛盾。首先是社會運作如常，金融市場交易穩定運作，對於軍事衝突危機視而不見，與95年引發股市暴跌、資金外流、新台幣匯率大貶、房地產貶值，社會動盪不安，情勢大為不同；但在社群網路虛擬空間，兩岸民粹當道，充斥謾罵、詛咒，不堪入耳的言語，敵意隨著軍事緊張情勢起舞，好戰派聲嘶力竭，理性觀點受到壓抑，「李紅事件」壞了「王汪會」一盤好棋，雖是意外事件，但放在兩岸民粹對抗架構下觀察，確有其必然性。

觀察近日海峽軍事動態，共機在海峽中線以東國際海域及相關空域實施演訓，但未曾發布航行警告與飛安通告，顯然操演課目不會影響周邊民用航空與海域航運活動，同時證明不會進行實彈射擊。而且事實證明國際與國內民航活動並未受到影響，業者事後並未提出抗議，足以證明共機演訓區域與空域高度拿捏精準，共軍幕僚作業能與國際規範接軌，因而區域相關國家對共軍活動反應大致冷靜。

但政府國安團隊卻指導國防部召開記者會強勢回應，並飭令外交部向各國廣發通告，指控大陸破壞區域穩定。國安團隊狀況研判顯得躁進，應對舉措失之魯莽；除在外交舞臺招致冷淡回應，並造成駐防東沙官兵家屬無謂驚恐，對政府國際信譽更是傷害。

尤有甚者尚有立委加碼跟進，透過社交媒體發布驚悚軍事危機狀況，迫使海巡署不得不出面澄清，綠營政治人物胡亂放話，更是國安情勢混亂根源。政府不斷利用指控媒體製造假新聞，但對此種擾亂社會誤導人心訊息卻刻意漠視，顯然就是雙重標準，甚或是默許其扮演側翼助攻，掩蓋當前諸多政策失當，圍魏救趙模糊社會焦點的輿論操作策略。

我們支持政府面對軍事壓力必須有所作為。讓共軍機艦進出我周邊海空域如入無人之境，顯然是國安團隊失職。但在同時亦要提醒，軍事應對必須審慎合法有為有守，更不宜亂逞口舌之快，或是自以為是胡亂冒進。

當初面對共軍機艦確實有可能進入海峽中線東側海空域，在我方所劃設防空識別區內活動時，國安團隊安排三軍統帥出面，高調宣示將採取強勢驅離，媒體報導又不斷宣稱共機入侵或是擾臺。如今對照共軍機艦深入海峽南部海空域實際狀況，我方在國際海域與相關空域所能採取應對軍事作為相對有限，充分暴露國安團隊對於國際法理的無知，所謂色厲內荏不過如此。

國家安全必須奠基於理性與實力基礎上，需要冷靜、超脫感性的算計，不能被民粹與不負責任的情緒綁架；將選舉動員手法轉用到國際社會，是把錯誤的戲碼胡亂搬上舞臺演出。國際社會對於臺海情勢有其利益得失算計，特別是當相同空間內民用航空活動穩定運作，兩岸商貿正常往來時，將難以裹脅他國政府。

政府應依據軟、硬、巧實力，面對外在情勢，處理外部問題。鼓動民粹或能鞏固統治地位於一時，但終究無法解決兩岸矛盾，國家將面對更沉重的生存發展壓力與對前途的不確定性。國家主權問題不能姑息，但唯有勝券在握，才能攤牌決戰，否則就要善用巧實力積極周旋，等待最佳時機。

美國固然放棄與中國交往政策，卻未決定與中國一戰，若誤認為此時能藉美國對陸政策逆轉，採取對抗行動、奮力一搏達成脫中願望，豈非冒失，要全民付出戰爭衝突代價，更是自私。