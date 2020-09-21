以前的選舉，常常有候選人被指責學歷有問題，鬧得沸沸揚揚。最近則轉向論文的抄襲成為選舉的攻防重點。

對於大學生，或是第一次寫論文就要寫碩士論文的人，沒有經過太多的練習創作，自然很容易墜入抄襲的陷阱，尤其是很多人認為：天下文章一大抄。好像大家論點都差不多，那就使用電腦的複製、貼上，湊足篇幅，交差了事，這當然是不對的。

首先，很多文章看起來差不多。那可能是浮光掠影，細讀之下，發現不是那回事，魔鬼就是藏在細節裡。因此不抄襲的基本功就是要讀懂，然後可以用自己的話講出來，寫出來。這樣就不會跟別人的雷同。不過學術圈還是有規矩的，為了要精準，可以適度地引用別人的文章，但要註明出處。以下我倒是要從批評、創新的角度來談論文，那就更不會有抄襲的問題。

我們都知道讀書的基本目的，在獲得知識。我們從小面對考試，就是在檢定你學會了沒有，讀懂就會答題。因此考試就是學生把教科書的內容，搬到答案卷上面，就會有高分。但這樣子的過程，某種程度就是培養抄襲。因此要教育學生，考試不是很好的檢定方法。在西方有些學校不注重考試，一定要學生交報告。用報告打分數，就是要更進一步檢定學生的學習成果是否能吸收、反芻、批評與創新。

真正完整的學習，不但要了解獲得知識，更重要的在吸收後，在腦中能夠反芻，與自己的原來知識系統結合，產生批評及修正，進而創造新知識，也就是達到創新的功效。

其實，論文寫作，如果是研究新的現象，用新的方法，用新的資料，只要寫出來，就可以保證是新的論文，就不會有抄襲的問題。而且寫學術論文，不用太多花俏的形容詞，而是要說明白、講清楚，有架構，邏輯通，千萬不要自我矛盾。

寫論文的根本是寫研究結果。所以做研究的一個基本精神就是做新鮮的研究、新的實驗、新的議題、新的資料、新的方法A不要炒冷飯。不要去做老掉牙的題目，一來那些已經很多人做過，不容易有新的論點，二來做新的，遍地是黃金，俯拾即是。另外一個角度就是研究題目要小，不要太大，小則容易聚焦，針點就容易有突破；研究問題太大，容易發散掉，也不好收斂。

準此，評鑑一篇論文的好壞，重點就是創新。從學生的期中、期末報告、碩士論文、博士論文，教授的升等論文，到學術期刊的刊登與否都是相同的標準－有沒有創新？

當然創新的等級可以不同，學科的不同評斷標準也會不同。對理論學者而言，可能是一個理論的突破，大到解決幾百年來沒有人解決的問題，小到一個方程式的證明。對應用科學來說，可能是一項專利，可能是一項應用。不同領域的評斷標準，就是在專業領域的期刊上面能不能夠刊登。

國內財經界的大老李正福教授曾經開玩笑的說：「學術貢獻，可以用體積來衡量」。例如判斷一個博士生是否學術養成到可以畢業的階段，就是看博士論文的體積。如果他研究是很深的題目或是用很深的方法，則面就不用太廣，體積夠了，就可以畢業。反之，如果他研究不是什麼難的問題，那麼涵蓋面要夠廣，有了一樣的體積，他就會安排口試，讓他走人。所以學術貢獻還是可以用量化來衡量。

其實以娛樂事業來說，創新也很重要，要能夠獲得觀眾的青睞，絕對要考慮觀眾的喜新厭舊，題材、劇情要夠新穎，演技要高超A沒有創新就沒有新的票房，就沒有新的業績。

另外社會上尋找優秀人才的考量，也是相同。一個好的人才就是要能夠解決問題，內閣官員要能夠解決民生問題，為施政滿意度加分；公司職員，要能夠解決公司的問題，增加業績。解決問題，如果是舊的問題，有舊資料可以參考，可能一下就被解決，就不是問題。但如果是新問題，可能漫無頭緒，但優秀的人才就是能夠創新，找到痛點，形成貢獻。

所以教育是要培養學生創新的能力，抄襲論文得到學位，都沒有學到位，都不應該畢業，學位都應該收回。如果因此任公職，那是詐騙，不當得利，所拿到的報酬都應該繳回公庫。一個進步的社會，我們應該要有這些基本的法治觀念。

（作者為中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授）