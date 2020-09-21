《西遊記》裡描述有種寶鏡，能照出妖魔的原形，現代人用此比喻某些人或事情經過偽裝後，在此鏡之下，仍能原形畢露。《科學人》雜誌粉專突下架萊豬廣告事件，不僅讓農委會1450網軍現形，也讓民進黨「雙標」再現。

《科學人》臉書粉絲團撰文稱養豬加入萊克多巴胺「可以增加收益又環保」，國內禁用是為了保有競爭優勢，遭網友留言灌爆臉書，批評有違科學精神。科學人緊急下架並退回廣告費給農委會，但內情有那麼單純嗎？

《科學人》雜誌被稱是最具有公信力的科普雜誌，11度獲金鼎獎「最佳科普雜誌」，面對風波，雜誌總編輯李家維坦承農委會曾跟業務部門聯絡，希望可下廣告，但粉絲團突然刊登內部認為有違媒體倫理和科學精神，緊急下架。

農委會防檢局副局長徐榮彬卻說，不了解《科學人》為何撤除廣告，還說原本就和《科學人》有合作關係，只要有需要跟民眾澄清、或需要推廣的資訊，先前都曾請《科學人》幫忙說明。

原來兩單位早有業務合作關係，如果基於政策宣傳無可厚非，大可用農委會名號說明，如今東窗事發甩鍋小編，反顯得欲蓋彌彰。

其實農委會發動網軍替政策辯護，不如直接向自家長官、行政院長蘇貞昌看齊。蘇揆在立院公開面對國民黨立委以一擋百舌戰，甚至壓下麥克風，不讓農委會主委陳吉仲發言，透過綠媒大內宣後，十足官大學問大。

既然蘇貞昌把萊豬說得安全無虞，台灣豬又有競爭力，就該一併開放國內豬農可以使用萊克多巴胺，套用農委會廣告詞寫著「可增加收益又環保」，萊豬對豬農有利可圖，又能省下百億基金公帑，民進黨就不該再搞雙標，弄得裡外不是人，不是嗎？