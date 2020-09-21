迪士尼重金打造電影《花木蘭》，卻負評如潮，不僅非華語觀眾不買帳，連中國大陸觀眾都不領情，媒體稱這是一封寄給中國的情書卻被退回。其實若不談電影的是是非非，回歸最初〈木蘭辭〉的故事，不但深具啟發，而且歷久彌新，現代人要跟木蘭學習的課還不少。

首先是歷史課。木蘭是漢人還是胡人？打的是哪一國？詩句中「昨夜見軍帖，可汗大點兵」，可汗指的又是誰？許多深諳歷史的網友已推估其朝代，以及可能對戰的陣營。讀完〈木蘭辭〉若能深入探究上述問題，猶如上了一堂扎扎實實的歷史課。

反思：讀歷史要就事論事，有多幾分證據說幾分話，看到浪漫偉大的人物就想當然爾必為中華兒女，其餘概不深究，課本可以扔了。

再來是倫理課。木蘭代父從軍，別說是女兒身，就算堂堂7尺男兒，召集令下來了，許多人避之唯恐不及，想方設法逃兵，遑論代父出征。光是這份心意，便感動許多人，花木蘭在華人傳統最重視的八德之中，孝心最為第一，難怪人氣居高不下。

反思：從現代觀點看，該誰當兵就誰去當，代父從軍恐犯偽造文書罪。但為人子女者若能設身處地為長輩著想，時時代父母做點什麼，更勝過晨昏定省，或為親嘗點什麼。

性平課。木蘭故事最令人稱奇者，莫過於女扮男裝從軍12年卻不被發現，是木蘭的易容之術太過高明？還是身材太差？亦或周遭弟兄的性別雷達都壞了…，上述論點已明顯涉及性別歧視，足見本人必須補上性平課。

反思：木蘭若真有其人，為達成目的，細心揣摩異性的行為舉止乃至心境，甚至與同袍相濡以沫，建立革命情感，卻從不越過那條紅線，若能穿越時空擔任溫柔導師，親自教導今人性平課，一定教人矛塞頓開。

地理課。〈木蘭辭〉「旦辭黃河去，暮至黑山頭」，「但聞燕山胡騎聲啾啾」，黑山在哪裡？燕山又在哪裡？與黃河的位置相對照，木蘭所在戰場，又位在何處？根據考證，黑山位在今之內蒙古呼和浩特市東南方，離黃河不遠；燕山指燕然山，今之杭愛山。詩中所述，皆有確切地點。

反思：厲害的詩詞作品，不只敘述生動，情感真切，對地理及風土的描述同樣精確，讀時若能對照地圖，更令人悠然神往。

文學課：許多學子抗拒讀古詩詞，對文言文避之唯恐不及，卻對〈木蘭辭〉中的部分詞句琅琅上口，實則此詩內容近乎白話，通俗易解，對為人子女的心思，征戰沙場的豪情，衣錦榮歸的熱鬧，都有精彩生動的描寫。當然女伴男裝、代父從軍的不可思議情節，更讓木蘭故事傳唱千古，乃至被改拍成動畫、電影，可見其高明。

反思：偉大的文學作品從來都不難懂，而且不分階層，不受時空及國界的限制，都能引發共鳴。若能回歸原典，反覆細讀，更能讀出箇中深義。好的作品，從不因改編作品的好壞而失色。