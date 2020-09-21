回應美國國務次卿柯拉克訪台，共軍機艦連日頻繁在我西南與海峽空域展開軍演武嚇。20日，國防部決定，為彰顯我愛好和平，不開兩岸之間「第一槍」，已將戰備規定中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」。須在對方有明顯的敵對行為下，我軍才能開火，以避免「擦槍走火」，引發台海戰爭。適巧新聞又傳出，國軍在漢光演習兵推中戰敗，國防部的新規範，難免啟人疑竇。

即使「第一擊」改為「行使自衛反擊權」，那麼，行使自衛反擊權後，又該如何，繼續攻擊嗎？還是按兵不動，等待對方行使他的反擊權？我方繼續攻擊後，可以保證嚇阻敵方嗎？說透徹些，關鍵問題在於：究竟兩岸武鬥，台灣可有勝算？

理性的人皆知，兩岸武鬥，台灣毫無勝算。台灣如果有勝算，早就宣布獨立建國了；台灣有勝算，也就無需苦苦哀求美國軍售了；台灣有勝算，就無需討論美軍會不會來馳援了；台灣有勝算，莫說中共軍機軍艦不會擾台繞台，蔡總統也無須擔憂擦槍走火了。

台美許多好戰分子，其實他們心中明白，兩岸武鬥，台灣毫無勝算。但是，他們卻喜非理性地為台海衝突推波助瀾，原因有四。

一、私心自用，為美國的終極利益和美國軍火商的利益。兩岸武鬥，戰火不及於美國本土，美國可隔岸觀火。

二、他們仍以共軍將採取傳統的登陸戰來武統台灣，登陸戰所需的戰力軍備數倍於防禦方，況台海為天然屏障，中共勝算小。

三、部分人士相信，台灣為美國第一島鏈，島鏈不可失，必要時美國肯定會出兵援助。

四、當年國民黨的反共教育、愚民政策太過成功，以至於遺緒至今，台灣多數人不知中國、不解中共，還天真地認為中共是個窮兵黷武的壞蛋，大陸政權即將崩潰，一旦對台動武，中共內部勢將分崩離析。

二戰以來，世界局勢由美國獨霸轉為龍鷹爭霸，各國學者咸認所謂「修昔底德陷阱」已成事實，中美他日終須一戰。足見中國的崛起，連美國都要忌憚三分，試問，台灣可有與大陸一戰的實力？而中國大陸能夠在70年間，幾乎能與美國平起平坐，這樣的中國大陸，這樣的中共領導階層，又豈是靠獨裁專制所能為者？兩岸交流迄今，優勢互換，中共又豈是當年國民黨反共愚民教育所刻畫的世界流氓？

孫子兵法有言：「知彼知己者，百戰不殆，不知彼而知己，一勝一負，不知彼不知己，每戰必殆。」台灣的領導者、執政黨和執政黨豢養的名嘴網軍，既不知彼岸，也不知己，還對美國心存幻想，哪裡還有勝算呢？

與其改「第一擊」為「行使自衛反擊權」，何不改「第一擊」為「行使兩岸和平的第一案」。（作者為資深媒體人）