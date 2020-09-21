美國眾議院於9月17日通過一項決議，譴責與新冠病毒大流行有關的歧視亞裔群體的言行，並要求執法部門對所有形式的仇恨犯罪展開調查。這項決議案由民主黨籍、有台灣血緣的眾議員孟昭文提出，以243票比163票表決通過，雖然黨派立場影響投票，但仍有14名共和黨議員投下贊成票。此決議案僅代表由民主黨居多數的眾議院立場，所以不會遞交共和黨主導的參議院進行討論，也不會提交川普總統簽署，所以目前看來宣示意義大過執行效力。即便如此仍有幾點值得吾人觀察與省思：

第一，本次提案人是紐約市選出的台灣第二代移民孟昭文，在台灣許多人認為川普口中的「中國病毒」、「功夫流感」頂多造成對中國人的歧視，與台灣人無關。其實在老外眼中，他們根本分不清亞洲人的國籍，更別說是華人。自從新冠肺炎在全球爆發，許多即便以保障人權尊重多元的西方國家都發生多起亞裔被攻擊的事件，完全不限於針對中國人。所以在北美許多亞裔團體紛紛起來反對川普的中國病毒的說法。海外的台灣人真的以為能獨善其身嗎？

第二，疾病名稱會增加歧視嗎？許多善良的台灣人認為疾病冠上地名或族群名稱無關歧視，但學者研究發現疾病不僅僅是身體上生理的不適或缺陷，疾病還帶來「隱喻」，暗示患者在心理上、性格上、社會地位甚至道德上的缺陷、次等、不潔、軟弱、敗壞、低下等等負面的形象。今年2月11日，世界衛生組織便將此次肺炎正式命名為COVID-19，去掉武漢或中國與此病毒的連結。而我國的衛福部、外交部等政府機關的網站、政府官員的發言卻仍然使用具有歧視意涵的「武漢肺炎」令人遺憾。

第三，國家面臨重大挑戰時需要能團結全國而非撕裂社會的領袖。川普總統一開始掩蓋疫情，不尊重專業，發現情勢失控，又沒有領導能力，造成疫情的擴大，甩鍋中國，多次使用「中國病毒」、「功夫流感」等歧視性語言。相較於川普失去領袖風範，挑撥族群衝突，鄰國的加拿大總理就展現出不同的作為，他表示願意支持台灣參與世衛組織的相關會議。反觀台灣，蔡政府不僅不在乎武漢肺炎所帶來的汙名化問題，從口罩輸陸到小明返台都造成社會的分裂，更別說在台陸配的心理感受。

台灣的國際觀事實上只有美、日兩國，而且是美日的保守派甚至極右的種族主義觀點。美國眾議院已經通過譴責使用「中國病毒」的歧視性言行，我們還要繼續使用帶有歧視性的「武漢肺炎」與世界脫鉤嗎？

（作者為退休大學教師）