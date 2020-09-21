為了強化台美合作，美國與台灣可能將簽署合作備忘錄，共同前進新南向國家，合資參與基礎建設，並進行資通訊合作。目前雖然仍在規畫階段，出資模式及合作項目尚未完全確定，不過美國主要目的是在全球供應鏈重組之際，在經濟上孤立中國，以確保美國體系供應鏈的優勢。

事實上，台灣在2016年啟動新南向計畫當中，曾規畫與日本及新加坡等第三國協力進軍新南向市埸。日本在新南向國家深耕多年，海外投資及政府開發援助（ODA）並行，再加上日本在亞洲開發銀行（ADB）影響力，自然是合作首選。至於新加坡經濟網絡早已遍布東協及南亞，若能再善用台星自由貿易協定（FTA）經濟合作的機制，也能增加成功機會。

只是新南向政策迄今與第三國合作只是聊備一格，並無具體成果。主要是因為日星兩國本身推動機制綿密，資金雄厚，台灣所能扮演角色有限。所以未來台灣必須首要了解台美合作互補性，才能發揮合作綜效。

未來台美合作也應評估新南向市埸的涵蓋範圍，新南向18國在經濟發展程度、產業結構以及社會文化，差異非常大，所以未來必須針對各國不同特性切入。雖然過去曾提出新南向一國一平台，但是重點仍集中在和台灣經貿較密切的少數東協國家與印度；對於其他國家關注少，投入資源也不足，更遑論有何具體成效。台灣應利用未來台美合作機會，有系統評估是將觸角延伸到較冷門國家，還是仍然限縮在原先的重點國家。

在美中貿易戰及新冠肺炎疫情下，全球供應鏈開始重組。除了企業自發性的行為外，也有國家之間的合縱連橫。其中有美國主導，現已有多國在名單中的「經濟繁榮網路」（EPN）。也有日本所倡議，與印度及澳大利亞合作推動「供應鍊韌性倡議」（SCRI）；也有以美國、日本、澳大利亞及印度所組成的「印太戰略」聯盟。各平台下既競爭也合作，台灣應利用與美國合作機會，切入上述平台。

另外在11月將正式簽署包括中國等15國的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），由於印度的退出，中國影響力大增，可視為是中國確保其在亞太地區影響力的重要機制，未來發展也值得關注。

對美國而言，此次疫情爆發凸顯貿易和供應鍊分散化、降低對中國依賴，確保產業安全的重要性。在中國大陸生產太遙遠、太集中、成本太貴、風險太高的諸多不利因素下，開始轉移生產據點，台灣也是優先考量的重點地區，美國自然希望可與台灣加強合作。

但是台灣要切記與美國合作目的是在分散市埸與風險，而非取代中國市埸。中國市場已經很大，未來即使成長緩慢，規模還是很大，任何國家均不應輕言放棄。美國雖然一直推動美中經濟脫鉤，將供應鏈移出大陸，不過仍積極經營中國內需市場；並以美中貿易協議要求中國大陸改善經營環境，形成與中國生產脫鉤，但市埸不脫鉤的情況。所以台灣也應同時兼顧供應鏈安全及掌握中國市場商機，方為上策。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）