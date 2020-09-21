美國國務次卿柯拉克以單純弔唁前總統李登輝名義來訪，但在一番折騰之後，和我方進行了經濟部宣稱是「經濟議題」的會談，涉及了「經濟繁榮網絡」、5G乾淨網路、產業供應鏈重組、印太戰略、新南向政策、基礎建設能源、投資審查和婦女經濟賦權等8項議題，為正式對話做出準備，並將盡速召開正式對話。

就在我方宣布開放含萊克多巴胺的美豬美牛，符合條件者可全部進口，來交換國際地位（衛福部陳部長語）和展開更靈活有利的經貿戰略（蔡總統語）之後，國人對柯拉克來訪皆寄予厚望，咸認為是台美「自由貿易協定」（FTA）諮商的墊腳石；豈料經濟部王美花部長卻說，美國國務院和台灣交流是從戰略層面討論經濟合作，各議題由國務院主導，但貿易協定是「美國貿易代表署」負責，兩者路徑不同。

也就是說，本次非正式「經濟會談」，其實是和美國國務院在談戰略，難怪會有「經濟繁榮網絡」（EPN）、印太戰略、5G乾淨網路、產業供應鏈重組、新南向政策、外資審查等目的都是要「去中國化」的項目。看來，美國早已摸透我方亟欲簽署台美FTA之企圖，因此，在沒被美方百般搾取之前，美方是不會作出任何諮商承諾的。而且，依美國過去在雙邊諮商中的強悍態度看來，台美任何貿易協定大概都會是「美國吃大餅、台灣撿餅屑」的態勢。甚至，台灣可能在尚未嚐到甜頭之前，就會在充當美方圍堵北京棋子下，單方付出巨大的經濟代價，不可不步步為營、謹慎應對。

由美國擬定的「經濟繁榮網絡」，將納入日本、韓國、澳洲、紐西蘭、越南和印度，共組「信任夥伴聯盟」，重建避開中國的供應鏈和貿易關係，涵蓋了數位、能源、基礎建設、研究、貿易、教育和商務等。如若您是北京領導人，知道台灣要加入這個EPN來斬斷和中國的關鍵經貿關係時，您會繼續在經濟上和台灣「互惠交流」，讓台灣一年創出上千億美元的貿易順差嗎？當台灣有40％以上出口還仰賴中國市場之下，竟會將自己的經貿前途交付在美國這個已完全不受國際信賴的貿易夥伴手上，承擔北京隨時可以丟出撒手鐧的巨大風險時，我們只能搖頭嘆息：怎一個蠢字了得。

物理學有重力理論，即物質間的引力由質量和距離決定，國際經濟學也有重力理論，兩個經濟體間的貿易量和兩者本身的規模成正比，和距離成反比－距離越近貿易量越大，反之貿易量越小。所以加拿大和墨西哥出口到美國貨品都占其總出口的8成，英國和愛爾蘭出口到歐盟其他國家的比重也都超過5成。台灣出口到大陸目前占比為4成，將來只會更加擴大；硬是橫加干預，只會付出巨大的經濟代價－降低經濟成長率和國民收入。

除非是狠下心來，不惜以任何代價要追求台獨，並相信美國必然會以武力保衛台灣，才會以這種「經濟會議」來參與美國印太戰略。但是，不利用兩強都有求於我的利基謀利，硬要為難以成就的理念操作，有如春秋時代的陳蔡小國，無論是完全依附楚國或吳國，會有好日子過嗎？

美台經濟會議必須是為台灣謀利的平台，若成為圍堵中國大陸的「附隨組織」，無異於自掘經濟墳墓。

（作者為華梵大學兼任副教授）