促轉會日前欲索取國民黨台灣省黨部文件遭拒絕，要求國民黨與協助保存資料的政大應配合依法提供台灣省黨部資料。涵蓋整個威權統治時期，包括228事件、叛亂案件、政黨與政府間人事相互調用紀錄、政黨接收日產清冊、黨產等重要且未曾公開等之檔案，促轉會特援用《促轉條例》第14條規定，於日前帶隊前往政治大學查封相關資料，並聲明調查是為開放政治檔案、還原歷史真相，對政黨持有政治檔案之調查作審定，刻不容緩。

國民政府於民國38年到台灣初起，法制不彰百廢待舉，特別日本占據50年甫離台民心躁動，對主政當局不夠信任可想而知，民眾與政府齟齬衝突時有之，當時政府為解決暴動維護秩序恐或有諸多不合宜之方式，迫以非常手段或軍事鎮壓百姓者等情事，諸如此類皆已見諸一般文獻了，並非新鮮事。事實上，民眾對於當時那些主事者或所謂的「元凶」恐已淡忘，這些人都已在歷史塵封中逐漸消逝了，況在一般民、刑法律上責任追究亦不復存在。而政府為落實歷史教育，釐清相關責任歸屬，使國民瞭解事件真相，撫平歷史傷痛，促進族群融合已制定《228事件處理及賠償條例》，訂定受難者家屬具體賠償辦法等，當日放假並舉辦追思會等，目的在試圖化解紛爭促進族群融合。

試問，促轉會人員以如此霹靂政治手段「帶隊闖入政大校園查封相關資料」，以作為還原歷史真相，適當嗎？過去一向反威權入校園執政黨忘了嗎？而今，何以促轉會卻不斷製造朝野紛擾，美其名還原歷史真相，卻製造更多之政治對立與衝突，試圖化解一個仇恨衝突，總是又塑造出更多紛爭。上述228事件等均已逾半世紀了，可以說已成為歷史事件，促轉會或急於向表態，美其名為開放政治檔案還原歷史真相，卻明顯成為黨同伐異之工具，恐極盡言論自由箝制之能事，貽害民主莫此為甚。我們深切的期待，民主的台灣讓台灣得以永享民主；歷史回歸於歷史，政治永遠不要試圖駕馭或扭曲歷史。

（作者為世新大學法律系兼任副教授）