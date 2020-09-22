抵達軍委會後，何仍然說他的第一軍打不得了。我請他把第一軍暫時調離戰場，讓我第七軍與第十九軍，除留少數部隊監視河面外，一齊向東出擊。適此時白崇禧自鎮江拍無線電報來，約我軍迅速出擊，夾攻孫軍於龍潭。我便向何應欽說：「現在我七軍、十九軍子彈缺乏。出擊之前，能否請你補充一點子彈呢？」因此時軍委會在南京尚存有七九子彈七八百萬發，由何氏負責保管，須他下條子，才可領用。

敵軍全線逆襲

何說：「你要多少呢？」

我說：「六十萬發！」

何氏皺皺眉頭說：「德公，太多了。」

我說：「你預備發給我多少呢？總是拿出去打敵人的啊！」

何氏笑笑道：「我看，三十萬發，三十萬發。」

「好了，好了。」我說：「就是三十萬發吧。」這時我心裡實在覺得何應欽小氣得可笑。南京戰局緊張到如此程度，何氏自己也準備逃命了。我向他要六十萬發子彈去打敵人，他還要討價還價地給我三十萬。何氏在軍中，原有「何婆婆」之名，從這點小事上，也可看出何「婆婆」之所以為「何婆婆」了。

先是，我軍將棲霞山再度奪回後，仍交第一軍防守。不久，棲霞又被敵軍奪去，我遂令第七軍與第十九軍再向棲霞山進攻，並佔領之，不必再交予第一軍。同時以軍委會名義電白崇禧，約定三十日東西兩方同時向龍潭之敵反攻。

計畫既定，何應欽乃派員持軍委會命令到南京城郊，制止第一軍退卻的部隊。凡退下官兵已到麒麟門的，即在該地待命，不得入城；其尚在陸續退卻中的，均各就現地停止。何總指揮並通令第一軍，即刻準備反攻，渠本人且將親赴前線指揮。號令一出，軍心復振。各機關也暫停遷移，城內秩序，遂得安堵如常。

當晚東線我方第一軍的第一（王俊）、第三（顧祝同）、第二十一（陳誠）等師援軍均已到達龍潭附近。三十日拂曉，我軍三路全線反攻。第七軍的第一、三兩師和第十九軍的第一、二兩師在夏威和胡宗鐸指揮之下，自棲霞山向東進攻，沿鐵路及江邊前進，目標為龍潭鎮及青龍山、黃龍山的敵軍陣地。何應欽則親自指揮第一軍的第二、第二十二、第十四師的一部，自東陽鎮進發，會攻龍潭。

此時敵軍已渡江的部隊，和棲霞山等地潰敗之敵，都聚集在龍潭一隅。計其兵力，有孫傳芳聯軍的第二、四、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四等師，及第十五、二十七、二十九、補充第一各混成旅，約達六萬餘人。依據龍潭以西的黃龍山，以南的青龍山、虎頭山，和東西的大石山、雷台山等險隘，編成堅固不拔的根據地，嚴陣以待，進可以攻，退可以守。孫傳芳駐節水泥廠，親自督戰。其悍將李寶章、上官雲相、梁鴻恩、崔錦桂、段承澤、鄭俊彥等都在龍潭前線指揮，孫軍官兵俱帶數日乾糧。船隻在部隊渡河後，悉數開往北岸，以示全軍有進無退的決心。我國古代名將項羽的「破釜沉舟」，韓信的「背水為陣」等孤注一擲的戰略，孫氏已並而有之。三軍懸的以赴，志在必逞。故我軍於三十日晨發動拂曉反攻時，敵軍也全線逆襲。龍潭周圍數十里地，炮火蔽天，血肉模糊。戰鬥的慘烈，實為筆墨所難形容。激戰終朝，敵軍漸不支，乃退守山隘，我軍乃逐漸形成三面合圍之勢。惟敵據山頑抗，深得瞰制之利，我軍仰攻，死傷極大，尤以青龍、黃龍二山的爭奪戰，最為慘烈，我七軍第一師損失尤大。然士氣極旺，至下午三時，遂佔領二山。敵軍倉皇向江岸潰退，所有扼守山險的機槍百餘挺，及山炮十多門俱不及攜走，我軍遂於午後五時克復龍潭。

渡江之敵 全部被俘

我軍因連日奮戰，均已疲憊不堪，乃在龍潭徹夜警戒，俾翌日拂曉再殲殘敵。孰知三十一日清晨五時，我軍正在部署追擊，敵忽反攻，來勢極為猛烈。情勢險惡，較前尤甚，幸我軍將士均極奮勇。何應欽、白崇禧均已抵達龍潭督戰，卒將敵人攻勢阻截，並向敵反攻。自晨至午，卒將敵軍迫至長江南岸，包圍繳械。孫傳芳倉皇登上小汽艇逃命，僅以身免。到午後二時，不及渡江之敵，遂全部被俘。孫軍此次傾巢南犯，血戰七晝夜，至是終於全軍覆沒。

計此役孫軍渡江的不下六七萬人，除竄逸和傷亡溺斃者外，為我軍所俘的約四萬餘人，繳槍三萬餘枝，炮數十門；高級軍官，師、旅長等被擒的亦數十員。俘虜自龍潭押返南京明孝陵時，分四路縱隊前進，排頭已抵南京城郊，而排尾猶在龍潭，人數之眾，可以想見。惟戰後我軍官兵疲乏已極，尚須擔任警戒，故每一千俘虜僅持槍兵數名押送。既無火車輸送，又無給養，途中食宿均隨遇而安，致乘機逃遁的極多。抗戰期中，前孫軍第四師孫旅長曾在我五戰區任少將高級參謀。我們談到當年龍潭之戰的往事。孫高參說，他那時與其他孫軍師長均在龍潭被俘，惟在解赴南京途中逃脫云。

此役我一、七、十九三軍傷亡也達八千餘人，敵人死亡當倍於我軍，實我國內戰史上罕有的劇戰。

綜觀此役我軍雖獲全勝，其得之於微妙的契機的，實有甚於作戰的努力。第一，我自九江東返，如不在兔耳磯遇敵軍偷渡，我便不會將八團預備隊調往烏龍山後方集結，則敵軍二十五日夜偷渡後，必能攻佔烏龍山而直趨南京，則大局不堪設想了。

第二，如白崇禧不因事去上海，則東線便無兵增援，更無人統一指揮。再者，如白崇禧返京的專車，不因金融界巨子的推宕觀望而避開，則必陷入敵人便衣隊的陷阱，白氏或因此而遭不測，則戰局也不可收拾了。

第三，二十九日晨，如我不因情緒緊張，心血來潮，親往何應欽總指揮部探視，則何氏可能逕自向杭州方面撤退去了。何氏一走，不特第一軍無法收束，第七、第十九軍的士氣亦將大受影響，南京秩序必愈陷於混亂，則大勢也去了。有此三點的巧合，卒能使我軍轉敗為勝，孫軍一敗塗地，雖云人事，豈非天命哉！（待續）