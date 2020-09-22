無色覺醒》王丰：兩岸邊緣化？台灣泡沫化？國民黨玩完了？(圖/新華社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第723集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「兩岸邊緣化？台灣泡沫化？國民黨玩完了？」

國民黨到底哪裡出問題？不參加廈門海峽論壇，更暴露兩岸嚴峻危機，更突顯國民黨除了在台灣泡沫化危機外，更面臨在兩岸邊緣化的生死黃金交叉線。這次海峽論壇，國民黨因為一個標題上的錯誤解讀，竟然就不參加論壇，這不但會是國民黨的嚴重損失，更是為台灣和平的嚴重損失。

正當台灣執政黨政府，朝美國一面倒的戰略傾斜，導致兩岸關係空前緊張，主戰聲浪此起彼落的時刻，形成目前兩岸不可挽回的尖銳對立。國民黨竟然憑白放棄，這個可以在兩岸同時發聲，扮演倡導和平的角色。

坦白說，這是國民黨最嚴重失職，這個黨不但沒有胸懷大陸的氣度恢弘，更連關心兩岸的使命感也白白捨棄，令人覺得失望喪氣。我們來檢討研究看看，國民黨到底哪裡出問題，為什麼會台灣泡沫化、兩岸邊緣化，為什麼？

首先，國民黨在台灣的泡沫化危機，最根本的原因，就是國民黨被一句話下了詛咒，「國民黨是外來政權。」很多國民黨人被李登輝這句嚇破膽，嚇到心虛。

其實李登輝詛咒非常容易破解，台灣寶島是國民黨政府領導八年抗戰，全國人民流血犧牲，用二、三千萬中國人民生命換來的，台灣光復，國土重光。中國國民黨100%的本土政權，反而李登輝這個自稱22歲以前是日本人，以謀略霸取登上大位的人，才是如假包換「皇民化」外來政權？

國民黨會在台灣泡沫化，另一個關鍵因素，是國民黨很多人中了李登輝兩國論，和台獨份子的兩國論毒素。有些人甚至根本就是李登輝人馬，台獨勢力的第五縱隊親密同路人。

所以，究竟誰才是外來政權？假如他們不是外來政權的人，為什麼會推翻九二共識？否定九二共識，反對一中原則，更不願意或者是不敢承認說，自己是中國人。他們不是外來政權，誰才是外來政權？

李登輝當年為鞏固政權，是把國民政府本土化政策扭曲成，和地方派系、金權政治、黑金政治結合在一起。導致之後國民黨被台灣社會或媒體，惡意抹黑成國民黨早年黨產來自掠奪，殊不知在兩蔣時代是運用黨產來建設台灣，後來卻被拿來以權謀私，五鬼搬運，黨產被徹底抹黑醜化，終於在政黨輪替失去政權後，設置「不當黨產處理委員會」形同抄家滅族式充公，這種政黨政治惡質競爭的手段，只有1990年代以後的「外來政權」做的出來這種卑劣的事。

國民黨正因為上述的本質變化，所以從上世紀90年代產生了許多朝民進黨、朝台獨勢力靠攏看齊的體質變化現象。這固然是李登輝因素發揮作用，也是黨內腐敗或部分人墮落造成的。這些人利用國民黨的剩餘價值，累積自己的政治資本，他們藍皮綠骨打著藍旗反藍旗。

再說九二共識、一中原則，不就是國民黨執政時期在李登輝政權跟大陸開會的海峽兩岸會談共識。國民黨自己訂的共識在27年後，就說這不利我們國民黨選舉，就質疑、就翻案，就改變態度立場，國民黨撕毀自己的承諾。百年老店不守誠信，你能怪大陸給你臉色看嗎。

一場海峽論壇原本是國共兩黨，為兩岸和平搭建的互動交流平台，就為了一些枝節誤解端架子，好像要人家抬轎你才肯上轎。國民黨處處追隨民進黨拿香跟拜，自以為大陸會永遠無止境挺你到底。

國民黨堂堂百年大黨，無奈偏偏挑這九二共識定海神針衝撞，既失信於大陸，又失信於台灣支持者。國民黨能不能阻擋自己泡沫化，能不能阻擋這個黨兩岸邊緣化，不用求神問卜，答案已經很清楚了。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！