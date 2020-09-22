儘管新冠肺炎全球疫情仍相當嚴重，但美國針對中國大陸推動「經濟脫鉤」的力度卻有增無已。近期美方在持續制壓大陸高科技發展的同時，亦卯勁擴大招攬盟國、組建「去中」供應鏈。在這種形勢下，大陸經濟體系必須有力地「反脫鉤」，以免在國際上陷於孤立。而大陸這方面的最佳方策，應是力求革新自身經濟生態，以緩解外國的戒心；其中第一道功課，顯是優化民企運營、理順政企關係，以讓美方無由制裁。

美國對中方華為集團全面停供芯片及相關高科技之舉措，已於9月中正式生效，以致華為主導的大陸5G產業遭受重挫；而與華為有所聯結的大陸AI、航太、先進裝備等產業，亦同時陷於發展瓶頸。大陸當前亟須加強整合海內外資源與智力，以維護自身高科技產業供應鏈於不墜。

可是，美國川普政府早已蓄意的「與中國脫鉤」經濟政策思維，近期付諸實際行動，對於中國大陸的上述「捍衛自身供應鏈」之努力，構成了嚴酷挑戰。主要是川普政府的「經濟繁榮網路」計畫，近期擴大招攬盟國（台灣是被招攬者之一），以共同建立「去中國化」的供應鏈，包括推動這些盟國撤出其原本在大陸投資的高科技項目；這很可能造成大陸供應鏈特別是高科技鏈的斷裂、缺門現象，而顯著衝擊大陸整體經濟的穩定性。

關於這個問題，有不少專家學者認為，大陸當前擁有全球最齊全的產業體系，內需市場規模也是舉世數一數二，自能吸引眾多外國廠商來投資、補位，連美系供應鏈也常需要中方予以補充零組件或原材料，因而當前美方對中「脫鉤」的成效恐怕要大打折扣。

如此看法雖具充分理由，但當前相關問題的關鍵，並非大陸能否持續吸引外商前來投資設廠，而是在於高科技外資是否會受美國威勢所迫、紛紛對大陸止步，而損傷大陸經濟的「高科技含量」及創造附加價值的能力。

大陸國家主席習近平剛在日前談及這道重大課題；他是在一場科學家會議上表示，大陸許多的關鍵核心技術受制於人，亦有部分關鍵原料依賴進口，當前大陸比過去任何時候都更加需要科技。習近平強調，大陸要更主動地融入全球創新網絡，「越是面臨封鎖打壓，越不能搞自我封閉」。

那麼，大陸如何有效抗衡美方施加的「經濟脫鉤」壓力，以持續結合全球科技創新主流呢？習近平提出的「主動融入」、「不搞封閉」，是基本方針，此若要落實執行，仍需要一套行動方策，而且最好是嶄新的辦法，以充分應對國際壓力越來越大的新形勢。

就此，北京中南海主政者不妨下定決心，力求大陸經濟全面「革新」，讓其展現全新樣態。果能這樣，即可望緩解外國戒心，並按部就班地重構穩健的中外經貿包括高科技交流新關係。

而所謂「革新」，就是在大陸經濟既有的「改革」基礎上，再致力於創新對外形象，讓全球普遍感受到大陸經濟的真正「現代化」。其中可以先做的，是全面革新大陸企業體系，著力重點可以擺在優化民營企業運營，以讓民企真正由民間力量按市場規律來主導其發展，不要再夾雜神秘的政策影響；如此方能取得外方的信任及技術授權。

而飽受美方制裁的華為集團，即堪當大陸民企革新的試金石。華為號稱「大陸第一大民營企業」，可是，外國人非但大都不相信華為的民營定位，而且經常在搜尋它擔當大陸「產業國家隊隊長」的證據；更何況華為股票不上市，並無揭露經營資訊義務，以致外界對其運作內情猜測紛紛；難怪美方會任意拿華為開刀。

華為案例顯示，當前大陸很有必要重塑民企群體的形象，使其成為「敦睦」大陸對外經貿的主力軍。其中，民企股票上不上市是次要問題，比較重要的事項，是落實公司治理常規，讓民企內的私股和公股，按比例在董監事會內相應行使權力。另須理順民企的政企關係，建立公平合理的官方委辦或補貼準則，不要再偏重培植少數「樣板」企業。

為了使大陸經濟讓全球感覺「親近」，北京主政者另須真心對外開放市場。除應致力擴大進口之外，亦須切實以包容、普惠理念，加速推動國際多邊經貿合作，且可從中積極擔當「聯結經濟先進國與落後國，促進國際社會共享商機」的建設性角色。

果能如此，則美國還有多少理由可用來「脫鉤中國」呢？