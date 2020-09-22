日前，促轉會以質疑國民黨可能藏匿史料為辭，帶隊衝入政治大學校園，將國民黨委託寄存於政大的台灣省黨部資料就地封存，輿論為之譁然。針對促轉會粗暴的舉動，輿論批評焦點有二：一、國民黨身為一個合法政黨，將其黨史資料委託大學進行保管、數位化、研究、開放閱覽，政府能否假「正義」之名，逕行將檔案封存，妨害黨史資料的研究及利用？二、民進黨從黨外時期高呼的大學自治，遇到轉型正義，是不是也得轉彎？

筆者曾擔任國民黨黨史館主任，並且親身參與將相關黨史資料委託政治大學進行保管、數位化及研究的工作；透過報端驚聞促轉會的惡行，雖早已離開黨史的管理工作，對於此一促轉會的暴行仍深感必須善盡知識份子及歷史學者的言責。須知，國民黨向來重視黨史資料，因而乃比照國家標準與規範，設立黨史館整理相關史料，供讀者免費閱覽。然而，隨著黨務經費日趨拮据，黨史資料的保存與開放閱覽也愈趨困難，國民黨乃決定與中國近代史研究翹楚的政大合作，將相關的史料檔案移轉予政大保存；由政大進行檔案的數位化，並開放公眾閱覽。

國民黨與政大間針對黨史資料寄存的協議，並不是特別針對黨史資料檔案量身打造，而是含括所有檔案的通例，並且以完全開放為最終目標。據了解，政大已經依據與國民黨之間的協議，初步完成檔案的數位化（但部分檔案仍待確認與原本相符），並且逐步開放公眾以及史學研究者閱覽。然而，正當黨史資料逐步走向全部公開時，促轉會卻突然衝入政大校園，將所有資料予以「封存」。筆者不禁困惑，促轉會這一突兀的舉動，究竟是為了促進黨史資料的公開與研究，還是妨害黨史資料的公開與研究？

促轉會對外宣稱，經檢視相關檔案之目錄後，認為有隱匿情事，所以才決定封存相關檔案。然而，此一說法，明顯自我矛盾。事實上，國民黨移轉給政大的黨史資料，均已經由政大逐箱點收，並由進行數位化，所以政大保管的黨史資料，根本不可能有隱匿、不全的情形。難道促轉會認為，政大會協助國民黨隱匿資料、規避促轉會的調查？

實則，促轉會固然有「開放政治檔案」的權責，但「政治檔案」主要是指與「二二八事件」相關的檔案，並不是空泛地授權促轉會可以沒收所有國民黨的檔案資料。促轉會如果要調查、審閱國民黨寄存在政大的黨史資料是否為政治檔案，應該是要求政大儘速完成相關檔案的數位化工作，以利促轉會進行相關的調查，而不是粗暴地衝入校園，阻止國民黨黨史資料的數位化及公開。

筆者遺憾的是，促轉會高舉「轉型正義」的大旗，一舉踏破了憲法保障的私有財產權以及學術自由，以太上姿態睥睨一切法律，不獨審視國民黨，更審視所有「疑似」與國民黨沾上邊的附隨組織。促轉會自飾調查者、監督者與裁判者，以莫須有的點名，恣意擴權，踐踏法治，團體可查，校園可入。其有罪推定之設計，反要遭控者自證自清，若不順其意，便得踏戶侵門，以聲其威。執政自詡民主進步，竟有如此民主退步，不荒謬哉？

促轉會宣稱要平復威權統治時期的不正義，卻以「轉型正義」創設、建構新的威權統治。筆者身為史學研究者，不禁喟嘆，歷史果然會不斷重複，威權也會以不同的名字捲土重來，只可憐了在這過程中無端受累的人民百姓。

（作者王文隆為前國民黨黨史館主任、南開大學歷史系副教授）