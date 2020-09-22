大陸7月下旬至今，北從渤海、黃海、東海，南至台海、南海，發布了不下數十次軍演，小規模如浙江象山，本月12日的實彈操演時間僅6小時，參與的也只是沿海艦艇部隊，但更多的是大規模三軍聯演，參與的至少包括東部及南部兩戰區，火箭軍也一度入列。表面上軍演自是警告民進黨政府，但最主要還是劍指美國及對內大練兵。

蔡英文上台後北京先提出「未完成的答卷」，但第二任後北京明白，兩岸改善關係無望，因為美國總統川普找了鷹派在全球構築抗中戰略防線，民進黨正符合美國需求，經過5年磨合，「準美台政經軍事同盟」已儼然成形，北京不再對蔡抱希望，繼而採取「以我為主」政策，發展國力，蓄積政經軍事能量。

但北京很清楚美國大選前民意分裂的走向。其一，川普「極限施壓」可能最終導致美國難以全身而退。國際合作的需求遠大於對抗，從2001年911事件美國為了反恐只能再次和北京攜手；北韓領導人金正恩難於掌握，川普想靠一己解決朝核卻反被耍得團團轉。加上川普做法早惹惱盟國，又如何換取歐盟及其他友邦真心合作？鷹派的極端做法更難獲內部穩健派認同，選後情勢可能又是另一場變局的開始。

其次，川普對在美陸企趕盡殺絕，如華為、TikTok，但TikTok和甲骨文的收購協議川普為何不滿？中芯國際禁制令為何難下達？只能說在商言商。比爾蓋茨問「這樣做對美國真有好處嗎？」言下之意正如SEMI（國際半導體產業協會）寫給美國商務部長羅斯的信所說，美國1年將現損1500億台幣，且結果將是「逼中國自力更生」。事實確是如此，大陸國家主席習近平已承諾，2025年前將向無線網路、AI等科技領域投入42兆台幣，其中最重要是扶持半導體。再看看全球最大零售商沃爾瑪首季盈利40億美元，不正是靠大陸市場？川普的戰術靈活，戰略卻一敗塗地。

大國崛起，必然要考慮匹配實力的做為，總不能成為大國後，只能在全球小打小鬧？實力到達國際級程度，難道只能在國內伸伸拳腳？美國當年左右世界銀行、IMF、在歐洲主導北約，不正是匹配國家實力的發展，當時可曾有哪個國家對美頤指氣使。

五海大練兵是告訴美國，你能熟悉西太平洋作戰場域，我沒道理不可，其中自然包括台海。五海持續數月軍事表態，說到底要有強大實力做支撐，沒實力秀肌肉也沒任何意義。再說北京也很清楚，解放軍高調行動是向美示意，你要在西太平洋保持絕對霸權，別忘了和北京打個招呼，大家還是謹慎行事保持交流為妙。