美國總統大選已白熱化，第一埸總統辯論即將在在9月29日舉行，10月還將再舉行2埸，由於雙方早已毫不留情互相批評對方，預期辯論時更會火力全開。

綜合目前民調拜登仍然領先。拜登在普選票幾乎確定會超過川普，而且預估比2016年民主黨希拉蕊領先川普的近三百萬票還要多。至於決定勝負的選舉人票，拜登也是居於有利地位。簡單來說，2016年支持希拉蕊的20州及首都華盛頓，拜登目前呈現穩定領先，預計可全拿。而在2016年支持川普的30個州中，目前有6州川普落後，其中甚至還包括傳統支持共和黨的2州，此6州若是反轉，足以使拜登在選舉人票輕易過半而當選。事實上，拜登只要在其中任何4州勝出，也足以當選。另外也有幾州雙方呈現膠著狀態，選情對川普的確不利。

美國雖然疫情已趨緩，但經濟已受重創，大選前不可能恢復，疫情處理不力拖垮經濟成為川普最大罩門。再加上層出不窮的警察執法過當引發抗議衝突，更衝擊到川普選情，雖然川普陣營以法律與秩序為訴求指責這些抗爭行為而有止血，但仍難挽回頹勢。

中國問題將是雙方交鋒另一主軸。除了經貿問題之外，對中國外交戰略考量也將是重點。目前兩位候選人皆聲稱可壓制中國，並指責對方制裁中國不力；所以未來無論誰當選，對中國仍會採取強硬立場。

美國目前對中國經濟制衡主要包括加徵關稅、供應鏈脫鉤、技術圍堵，以及投資限制。若是拜登當選，仍會追求美中脫鉤以及對中國技術及投資的防範。另外也會要求中國繼續履行美中第一階段貿易協定；也會進入深水區，就補貼、國營事業與網路安全等主題，推動與中國第二階段貿易協定。不過在對中國加徵關稅部分，拜登立場可能有些不同。

因為世界貿易組織（WTO）最近裁決美國依301條款對中國加徵關稅違反WTO規範，川普一向不甩WTO，不但杯葛甚至還掦言不惜退出WTO。但拜登則傾向支持WTO體制內的改革，此案美國仍可上訴，最終結果會影響到拜登立埸。另外拜登也指出對中國課徵額外關稅，會衝擊到美國消費者利益；而且在中國對美國回敬報復關稅下也傷害到美國，所以拜登若當選可能會重新檢討關稅戰利弊。

未來辯論是否會影響選舉結果仍不確定，然而川普不相信民調，因為4年前此時他落後希拉蕊更多，而且當時預測希拉蕊當選機率由70%到99%，但最後川普仍然逆轉勝，所以川普自信仍有機會。不過民調顯示因為討厭川普而支持拜登的比例，遠高於因為討厭拜登而投川普的比率；是4年前未有的情形，這些選民幾乎不會受辯論影響，對川普較為不利。另外此次中間選民及未決定選民比例較低，對川普擴展票源也是一大挑戰。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）