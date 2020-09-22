大陸國家主席習近平在聯合國大會發言，暗批美國總統川普搞霸權、霸凌、霸道！指任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力。川普則預告，將在聯合國重炮轟擊北京，並再度針對新冠疫情表示，「我對習近平很生氣。」這對全球經濟復甦，區域穩定乃至兩岸關係都是警訊！

習近平在聯合國強調多邊主義的重要，表示世界問題多得很、大得很，全球性挑戰日益上升，只能通過對話合作解決。國際上的事大家商量著辦，同舟共濟已成為國際社會廣泛共識。中國將在聯合國主持公道，維護聯合國憲章宗旨和原則，不點名指責美國以意識形態劃線，搞零和遊戲，既解決不了本國問題，更應對不了人類面臨的共同挑戰。

川普則磨刀霍霍，預告會在聯合國大會對北京講重話。對解放軍空軍官方微博釋出「戰神轟-6K，出擊！」影射對關島發動攻擊的影片，他語帶威脅指出，「如果他們繼續玩下去，OK，那他們就會遇到大問題！」

這是川普首次對大陸最高層及軍方發出威脅，這和他以往在對中關係發言，總留三分餘地完全不同。以往猛烈抨擊北京的事，他都讓蓬佩奧等下屬為之，現在川普準備自己走向台前，可視為在美國選民面前向北京示強，選舉前夕他可能對中國更強硬，在台海、南海採取更激進措施。

無論從何種角度來看，習近平和川普隔空對陣，雙方將失去迂迴妥協的空間，對包括台海，區域乃至全球經濟和安全形勢都不是好預兆！