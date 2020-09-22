國發會近日發布「中華民國人口推估報告」。今（2020）年已進入「總人口負成長」年，比原來預訂的時間早了2年；此外，台灣也將在2025年進入「超高齡社會」，並預計在8年後、即2028年，台灣的「人口紅利」將消失。

人口紅利是指青壯年人口（15歲到64歲）的「工作人口」占比高於66.7%，也就是前述被認為有生產力的人口超過總人口的3之2，通常人口紅利被認為與經濟成長是正相關。

國發會的這份人口預估報告當然會引發社會的高度關切甚至緊張。不過，眾所周知，以65歲為退休年齡的這個標準，是訂於人類平均壽命還不到65歲的年代。德國宰相俾斯麥在1889年推出了全球最早的退休金制度，他以65歲作為退休年齡，但是當時德國人平均壽命只有45歲；到了1935年，美國推出第一套社會安全制度，規定領養老金的退休年齡是65歲，而當時美國人的平均壽命是62歲。

簡單講，當年的主政者所設計的退休制度，是以「讓人民領不到退休金」為目的的假制度。時至今日，人類的平均壽命已大幅提高，可以工作的年齡理應延長，繼續將生產力階段限於15歲至64歲，並據以計算相關的人口與勞動力數值是否適當，有值得討論的空間。

《康健》雜誌曾在1999年和2017年，兩度進行「中年世代活到100+歲態度大調查」，結果發現，1999年有67.4%的人不想活到100歲，到了2017年，比例上升為80.4%。

隨著平均壽命的延長、百歲越來越可能，但台灣民眾卻越來越不想活到100歲，最主要的理由是擔心健康問題，比例高達84.4%；排名第二的是怕錢不夠用，占34.6%；而民眾的「理想」年齡是活到80歲，占44.7%。將近有一半的台灣人希望活到80歲左右就好，可惜「事與願違」，民眾恐怕要「失望」了，因為要活過80歲，幾乎已經是台灣人的「基本盤」了。

根據內政部發布的資料顯示，目前我國的平均壽命為80.86歲，其中，男性為77.69歲，女性為84.23歲，若排除居國人死因第一的惡性腫瘤（癌症），則國人平均壽命是84.81歲，較平均壽命增加了近4歲。已有人口學者提出，目前40歲到65歲的中年世代，將會是台灣第一個面對百歲的群體，也就是人人都有可能活過百歲。

這是人類壽命的重大變化。但是很顯然的，政府的政策完全沒有準備好。

例如，根據勞保精算報告，勞保基金預估將在2026年破產，因此，勞動部原本打算啟動年金改革，在年底之前提出改革草案。然而，這幾天，勞動部長許銘春的態度從積極推動到轉為保守，17日乾脆直接說全案暫緩，至於要緩到什麼時候，勞動部兩手一攤說，不知道。

簡單講，民進黨政府的態度就是拖。然而，誰都知道，拖得越久，問題就越難解決，再加上人口負成長提早來到，在超高齡化之下，勞保基金的洞只會越來越大，難道要眼睜睜地看著勞保這個超級核子彈爆炸嗎？

還是，最後只能reset，設定一個基準日，大家一起重新來過嗎？還是讓還沒有領的人認賠一部分呢？年金縮水，人們養老不足，肯定會造成社會問題。

當無法安心退休的時代來臨時，別說下流老人，滿城盡是只能撿低薪工作糊口的下流中年也不足為奇了！所以，或許不久之後，「長命百歲」不再是祝福，反而成了個咒詛啊！