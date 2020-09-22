自本月18、19日起共機頻繁擾台，並對國軍戰機的廣播驅離採取反包圍的實戰動作，確已進入武力對抗形式，僅差開火而已，台海緊張情勢立即急遽升高。很顯然地，共軍的動作是衝著美國國務院次卿柯拉克訪台的回應，反制美國逐漸捨棄「一中原則」的外交基礎，走向全面切割的外交關係。這亦凸顯台海緊張情勢的本質，是中、美在印太地區的霸權之爭，而台灣在地緣戰略形勢中無奈地夾雜在中美之間。

面對此情勢，蔡英文總統呼籲中共自我克制；國防部更將「第一擊」名詞修改為「自衛反擊權」；採「不挑釁、不怯敵、避免擦槍走火」原則應處。但從戰爭的理論言，此政策的意涵仍處在政治角力階段，發話的對象亦以國際視聽及台灣老百姓為對象，凸顯台灣的民主自由社會以爭取國際認同、國軍保台的決心及戰力；反之，亦在顯現共軍的軍力擴張及威脅性。但這對於現實的準戰爭狀態及未來戰爭的勝負並無實質意義。

所謂的自衛反擊權，這是國際法中國防上應有的自衛權，在任何狀況下都必然存在，無需將之定位在「第一擊」。難道後續的反擊就不是自衛嗎？又國際對戰爭行為的裁定，只是認定是否有侵略行為，以決定是否發起國際制裁。由於中共是聯合國派出維和部隊最多的國家，對中共制裁其後果無法想像。但在當下，中共所稱台灣是中國的一部分，中華民國亦是一中憲法。況且尚有所謂「九二共識」的存在，縱然蔡政府不承認九二共識，但亦無事實證明台灣有獨立的主權存在。亦即無法否定兩岸仍延續「內戰」狀況，因而可不接受國際干涉。 倘若真實的戰爭一起，中共發動武統，問題就更不在反擊的正當性，而是反擊的戰術、戰略作為能否制勝。須知戰爭是政治的延續，戰爭一起，勝敗決定是非，不能制勝一切皆屬空談。

蔡英文解釋共機擾台，即所謂的「武嚇」，將破壞區域的和平，加深國際間感受大陸的威脅性，亦讓台灣人更為警覺。殊不知，武嚇在戰略意義上即「戰略嚇阻」，其目的在藉武力威懾而改變對方的戰略思維及其走向，是冷戰中典型的戰略作為，這不屬戰爭行為，也不是戰爭的主因。真正的戰爭因素在「敵對意識」，此意識若不能解除，而在雙方彼此相互作用中提升，即從「文攻」轉為「武嚇」，進一步則發動戰爭。

無庸置疑的，兩岸的敵對意識除了地緣戰略形勢上的意識衝突外，其主要癥結存在於「統獨爭議」。此爭議不能消除或合理的解決，兩岸走向戰爭（武統）是必然的結果。

面對此兩岸情勢，蔡英文藉不斷的美國高層官員訪台，積極拉攏台美關係，企圖擺脫一中架構的作為，與她呼籲中共「自我克制，不要挑釁」之議，背道而馳。在兩岸不能同調的相互作用下，只會升高對立走向戰爭，無法緩解兩岸關係。 又因中美霸權之爭是印太地緣戰略形勢發展的主軸。依二戰後亞太地緣戰略形勢發展的歷史軌跡，台灣若介入此爭，必成為美國的棋子與中國同胞相對抗，此情絕非兩岸同胞之福。為今之計，兩岸之爭不應置於武力，而應建立共識，尋求妥協。（作者為中華戰略學會常務理事）