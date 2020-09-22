台北地檢署21日偵結立委集體收賄案，起訴12名被告。不過，檢察官的偵結報告中沒有交代時代力量前主席徐永明家裡搜出300萬元現金的來龍去脈，對立法院內如何事先得知檢調偵辦行動，也只是輕輕帶過，讓人有種難窺全案真貌的遺憾。

立委掌控的權勢之大，眾所周知，如果立委諸公和他們的助理只能仗權依勢地吃定政府各機關部會，要他們往東，他們不敢往西，我還沒什麼特別的意見，反正就是一物降一物而已。但如果立委的權勢能大到檢調單位都會有所忌憚，甚至還有人敢於把偵查中的辦案行動偷偷告訴涉案立委，讓他們提早防範，甚至及早湮滅相關事證，保全自己，那麼，這個問題的嚴重性就非同小可，必須嚴加追究。

記得102年9月發生「馬王政爭」時，爆出了檢調單位裡有人向立法院民進黨團的人「通風報信」，說檢調機關在查柯建銘，而且還掛線監聽。究竟是誰給立委「通風報信」，檢調機關沒有查出個什麼，不了了之。

這回，檢調單位偵辦蘇震清等立委集體收賄案，又發現有人在檢調偵辦之初，把偵查行動的秘密又放給被調查的立委們。

依照台北地檢署的說法，他們偵辦時發現，立委蘇震清透過前立委蔡煌瑯、立法院長蘇嘉全特助高建智，得知調查局追查他們的索賄案，因此趕緊把2千萬元支票退回給李恆隆，製造假還款金流。另外，就連余學洋也換新手機，試圖湮滅手機內的通訊事證；立委趙正宇辦公室主任林家騏數月前也刪除與郭克銘的LINE對話。

對這樣嚴重的洩密，台北地檢署不僅只是輕輕數語帶過，而且連實際的「偵」字案，都沒分案，只立了「他」字案，依過去的經驗，檢方很可能最終「他」來「他」去的，沒有個結果，給檢調和立委「通風報信」的管道留了生路。

檢調單位裡不論什麼人，也不論他們是基於討好立委或者拿了人家什麼好處，才會洩露偵查秘密給立委方面的人，都是極為惡劣的事，更何況這件洩密案牽涉到立法院前院長蘇嘉全的心腹。我認為，檢調不能馬虎，應該把內部或這些害群之馬揪出。

再說到檢調搜索徐永明住家，在徐的保險箱找到300萬元現金的事，究竟涉及到什麼，檢調在偵結報告中幾乎隻字未提，給社會這筆300萬元的事就此人間蒸發的不良感覺，極為不妥。

300萬元現鈔不是小數字，再加上諸多報導，指稱這筆現金是來自交通部長林佳龍，更是引發各方揣測，甚至高度懷疑這筆鉅款很可能涉及什麼犯罪。檢調單位如果不查個水落石出，給社會交代，說實 在，除了會讓徐永明難過，更會令林佳龍和他所屬的民進黨，難以逃脫社會質疑的眼光及不利傳言。

我認為，水落才會石出，石出才能解除猜忌。檢調單位如果不努力點，好好查出誰洩密給涉案立委，不明確交代徐永明那300萬元的來龍去脈，不是為立委或徐永明好，而是要害死他們。

建議檢調單應該認清這個事實，做出正確的偵查選擇。（作者為資深媒體人）