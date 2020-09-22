SOGO百貨經營權風暴衍生的立委集體貪汙案，北檢以罕見難堪字眼，痛批蘇震清等人自甘墮落，長年收賄，淪為李恆隆以金錢豢養的家臣，恣意鞭笞、騷擾恫嚇官員。沒想到蘇震清為求交保，竟聲稱自己「聯考英文0分」，把立委的臉都丟光了!

立委向行政部門關說施壓的手法不外乎召開公聽會把不配合的官員狠狠修理，或以人民陳情案為由，把承辦官員及主管叫進委員辦公室「行政指導」，如果不依指示修正，就以砍預算要脅，甚至語出羞辱。

蘇震清在SOGO案中胃口最大，收賄高達2580萬元，由於拿的錢最多，在案件中最使力，對經濟部官員頤指氣使、長期施壓，商業司長李鎂不捨同仁近10年所受的委屈，作證感傷基層公務員尊嚴被耗掉了。

檢察官起訴時因而以「被金錢豢養的家臣」，形容蘇震清等貪婪立委。不料移審法院仍在押的蘇震清為了重獲自由，竟然無恥又無知地說出自己當學生時「聯考英文0分」，在國外根本無法生活，因此不會逃亡請求交保。

蘇震清雖是立委，大概太上皇民代當習慣了，連羈押三要件都搞不清楚，誤以為不會英文就不會有逃亡之虞。堂堂立委鬧這種天大笑話，已成了網友最熱烈的討論題材，有人質疑英文一竅不通如何完成碩士論文？也有酸民當勵志題材，鼓勵小孩聯考英文考0分沒關係，因為可以當立委。

蘇震清聯考英文是否真的考0分，只有他本人最清楚，但檢調偵辦SOGO案期間，就有人通風報信，企圖幫蘇震清逃避責任，可見蘇震清的門路多，神通廣大，即使英文一竅不通，如獲具保就有可能潛逃，法院怎可能輕易開逃亡第一道門。