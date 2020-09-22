多位立委涉嫌集體收受前太流公司負責人李恆隆的賄賂，媒體爆出這些立委拿錢辦事的威力，竟然對依法行政不願屈從的公務人員意圖抹黑報復，而出言威懾「我夢到妳被關」。不僅是立委，公務人員面對各級民意代表時，會不會像是唐朝劉禹錫悼念韓愈寫下的〈祭韓吏部文〉中的一句「權豪來侮，人虎我鼠」，而經常要吞忍民意代表猶如土霸王般的「權豪」行徑？

台北地檢署在起訴這些立委時，對於其等涉貪犯行的描述既直白且嚴厲，諸如淪為商人「以金錢豢養之家臣」，「肆無忌憚假行使立法委員職權之威勢」，對相關部會公務員「為鞭笞、騷擾與恫嚇，冀圖相關部會公務員在不堪壓力下，變更既有見解」等語，目的應是藉此案讓各級民意代表知所警惕，乃至於可讓部分民意代表有所「收斂」。

根據媒體的報導，「案主」李恆隆最討厭的是經濟部商業司長李鎂，甚至他還與收賄的立委密謀，試圖將李鎂移送廉政署偵辦，以排除擋住他們謀取不法私利的大石頭。這樣的情形，相信各級政府公務人員面對民意代表時，雖不乏有人態度「圓融」，願意合流以共享利益，但有些人卻可能因「不上道」而「中箭落馬」。

李鎂在媒體報導中也表達了公務人員無奈的心聲，因為公務人員必須尊重國會議員，連帶的對國會助理、顧問、特助、主任也都不敢怠慢。甚至於「為了避免給長官帶來麻煩」，不管有理的或沒理的「我們都會尊重」，因而「公務員的尊嚴就這樣漸漸耗掉了」。這些說法對政治與行政層面來說，都屬於很值得檢討的實務現象。

「避免給長官帶來麻煩」意味著什麼？至少包涵了避免長官被立法委員「修理」，甚至還影響了長官的官位不保。這裡的長官所指通常是政務首長，而不少重要部會近年來還多增設1名政務副首長，他們不正是應該負責面對來自於立委的要求、建議或壓力，怎會讓依法行政的常任事務官還需要經常直接面對立委的施壓？

依合理的判斷，能對行政部門真正產生壓力者，應多是執政黨立委才有此威力，尤其是背後還有更大靠山的立委，才會讓較無擔當的政務首長把事務官當成擋箭牌來用。這次遭羈押立委中最「大條」的蘇震清，就有位政治實力夠雄厚的叔叔蘇嘉全，因此透露出立委敢於或要有效施壓行政部門，其實還存在著結構性因素。

此次立委集體涉貪事件，凸顯了兩個值得深思的問題。首先是李鎂提到為處理立委施壓的不法案件，卻需投入那麼多行政資源、人力與心思；換言之，行政部門折損太多的資源與人力，卻不是用在促進公共利益與國家發展上。然而，這是民進黨自豪的台灣民主體制所應展現的正常功能嗎？

再者，民進黨主張廢除考試院、監察院，專業常任文官的地位和功能除將弱化外，監察權改由立委行使後，「我夢到妳被關」會不會讓立委「美夢成真」，而依法行政卻成為常任事務官的「夢魘」？

（作者為世新大學兼任副教授）