近期解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，9月18日出動18架軍機進入台灣海峽，其中12架飛越海峽中線；隔日出動19架，均過中線。不同機型戰機來自不同機場，隸屬不同部隊，在指揮管制、教令準則、訓練標準一致下均達到整體化，解放軍這次現代化軍改工程雖大但成效斐然，絕不容我們忽視。

其中「海峽中線」的問題最受關切。近日一架飛越中線被我軍警告越界的共軍飛行員當場回應：「沒有海峽中線」。接著大陸外交部更公開表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線。」對台灣民眾而言，大陸否認「護國長城」般的海峽中線不啻是雷擊，顯示幾十年來兩岸相安無事的局面如今已變調。外交部長吳釗燮則譴責陸方「等於摧毀台海現狀」，並呼籲國際社會予以嚴厲譴責。

從近日共機出動的規模來看，台灣海峽的峽北、峽中、峽南各區同遭光顧，共軍似乎已視海峽中線為無物，亦對我方畫設多年的防空識別區也無所顧忌，且逐漸接近常態化，成為經常性的軍事行動。但如此一來，我軍必將付出難以承受的升空警戒壓力，每年成百上千架次的反應行動，後勤支援勢必捉襟見肘，零附件難以為繼，而對士氣的維持恐怕更要費盡心思。

所謂「海峽中線」是1954年美國與台灣簽定《共同防禦條約》時，美軍基於控制衝突規模等考慮，要求台軍戰機、艦艇必須在台灣「海峽中線」以東運行，否則就得不到美軍的安全保障。但海峽兩岸都不願意公開承認中線的存在。我國防部直到2004年5月才公開承認有中線。

雖然陸方也從不承認，但過去幾十年來大陸方面從不輕易越過海峽中線，對中線算是「非常尊重」。中共軍機一般而言飛出近海的機會並不多，但隨著台灣在政治上台獨的傾向越來越明顯，1996年飛彈危機時，大陸空軍出海的次數開始增加，1999年後因「兩國論」開始飛越中線，迫使我方把巡航範圍限縮到中線以東，至此喪失了海峽中線以西的空域。此後，一直到2019年才再越過中線，算是相當給面子了。

陸媒《環球時報》社論指出，「中線」只是條「心理線」，維持此「中線」之前提是「兩岸關係的政治基礎保持不變，台灣也不發生與外部勢力超過以往水平的聯繫和互動。」未來幾周，若美國總統川普再給台灣一個驚天的大禮，台灣恐怕得接受共軍更激烈的機群直接飛越台灣，以此來宣示主權。蔡政府當務之急，還是應設法和大陸展開對話以消弭敵意，畢竟靠火戰車是絕無出路的。

（作者為海軍退役中將）