為了因應新型態犯罪，法務部8日公布「科技偵查法」草案，內容涉及監視、監聽、定位追蹤，甚至對監控對象的手機植入木馬程式，引發了社會對於政府侵犯個人隱私的疑慮。面對各界質疑，法務部檢察司副司長李濠松卻舉南韓為例，以「不要人家已經上太空，我們還在殺豬公」來為草案辯護。

副司長的發言恰恰顯示了法務部根本不了解民眾的擔憂何在。現代犯罪愈來愈常使用通訊軟體聯絡，而檢警對定位追蹤裝置使用的需求也愈來愈大，然而現行法規不足卻經常讓檢調單位投鼠忌器。2017年海巡署人員於偵辦私菸案過程中使用GPS追蹤器，卻遭法院定罪即是例證。

因此「科技偵查法」有其立法的必要性，但民眾擔憂的是法案對於檢調監控有無做出限制。若缺乏明確的申請程序與適用範圍，我們不僅與監控全民的中共別無二致，更是讓台灣民主倒退回到白色恐怖的威權年代。

草案在定位追蹤方面，規定兩個月內的監控只要求檢察官授權，不須經過法院許可，這不僅提高濫用調查權的可能，也違背民主制度權力制衡的精神。另一項擔憂是檢調單位在經合法程序收集到嫌疑人的通訊資料後，勢必要儲存到資料庫。目前草案中只看到針對外洩隱私的罰則，卻沒有提出相應的預防措施。監控程式若是委託民間開發，又要如何避免後台資料外洩？這些問題法務部都應主動說明。

此外，行政院規定行政機關制定草案後應公布60天，但法務部此次卻只公布短短5天就匆匆結束。「科技偵查法」雖有其立法急迫性，但顯然未到「情況急迫顯然無法事先公告周知」的程度，也不屬「情況特殊，有定較短期間之必要者」。法務部這樣的舉措只會讓人懷疑是在逃避社會大眾的檢驗。

隨著科技進步，檢調單位在對抗科技犯罪時也需要新的法律工具，但必要性不是便宜行事的藉口。「科技偵查法」事涉個人隱私，在制定法案時更要審慎，除了改善申請程序，法務部更要提出能讓民眾放心的資安規畫，才能取得大眾的信任與支持。如果一意孤行，那麼我們與專制也就相去不遠了。

（作者為國會助理）