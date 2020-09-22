立法院新會期將組成修憲委員會，監察權併入立法權是其中的重要議題之一，特別是民進黨團、時代力量力主推動廢考試院、監察院，國民黨團內部尚有爭議，各家民調則顯示贊成與反對廢除考、監兩院者皆未過半。然而，在修憲前，請思考一下，把監察權交給立委行使妥適嗎？

台北地檢署日前正式以違反《貪汙治罪條例》起訴立委蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明及趙正宇，並痛批蘇震清等淪為財團以金錢「豢養的家臣」，利用立委權勢鞭笞、恫嚇公務員使之屈從，危害國家公平正義及吏治廉潔。立委行使職權並非不受限制，其行為仍受《遊說法》、《公職人員利益衝突迴避法》、《立法委員行為法》等規範。但依立法院《遊說法》資訊專區，從民國97年第3季至109年第2季遊說案件僅有320筆資料，顯然成效不彰，現有法令難以杜絕財團拿錢收買立委，藉立委權勢施壓公務員，主導或影響立法、修法的情事發生。

目前監察委員除憲法賦予之彈劾、糾舉、糾正、審計權之外，還職司《公職人員財產申報法》、《政治獻金法》、《公職人員利益衝突法》、《遊說法》之申報、查核，自今年8月1日起更增設國家人權委員會，可見監委的權責非常多。

如果監察權併入立法權，在一院制國會下，可能採取的形式為「設立特種委員會」、「組成任務型監察院」、「設立專職國會監察使」等，故且不論形式孰優孰劣，若最終依政黨比例組成監察委員會或小組，依司法院釋字第585號解釋尚有違憲之疑慮。

在組織設計之外，立委最重要的本職工作是議決法律案，利益驅使下，行賄、收賄的立委著實難以杜絕。君不見掮客穿梭立委辦公室、服務處，手法推陳出新，單線聯繫、製造斷點，理由千奇百怪，代購、借貸、政治獻金，對民主政治的發展已然造成傷害。

若未來監察權由立委行使，在期約收賄歪風持續在立院中蓄勢待發下，被豢養的立委更不知凡幾，如此民眾能放心託付他們監察權嗎？當政治獻金專戶的申請和查核都由立委自己包辦之下，亂象將更甚今日。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）