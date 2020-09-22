「一國兩制的台灣方案」是一個具體內容尚未確定的政治名詞，而其實際內容則要由掌握實際權力的政治人物，透過兩岸不同政治實體的授權，經由廣泛討論和民主協商，才能逐漸消弭歧見、異中求同，進一步縮小差距，逐漸或型。而最後的方案能否付諸實踐，成為具體行動，則必須博採眾議、集思廣益，在台灣民意普遍的支持下，才有落實的可能！

換言之，「一國兩制的台灣方案」到目前為止，仍然只是朝野各界的建議和擬議，除非政府決定走上談判桌認真地談，否則離具體實踐還有很遠的距離。但是，如果兩岸政府真的願意談判，就不同的方案討論利弊得失，至少顯示了敵對的情勢業已緩和，兵兇戰危的局面也暫且消解。既然兩岸都願意坐下來談，而不再輕言武統，或另啟戰端，這就是兩岸人民的福祉了。

過去我曾提出過有關「一國兩制台灣方案」的多項建議，其中包括：參考芬蘭歐蘭群島（Oland Isalnd）的「不均衡聯邦化」(federacy system)設計，以保障台灣的國際空間與自主發展。另外，我也提出「新四通建設」與「金馬生活共同圈」的相關擬議，猶待各方檢討與探索，方能實踐。

近日新黨黨主席吳成典在8月下旬的27周年黨慶中指出：「當今之世，國際關係錯綜複雜，台灣與美、日、大陸，出現敵友之間難以釐清的角力關係。美國政府重返亞太，準備在南海地區與中國大陸正式攤牌，戰爭風險一觸即發，這是白宮策士為了挽救川普在總統選舉上的頹勢，打出戰爭危機牌要脅選民，但它的代價竟然要由台灣人民來承擔！」、「此時此刻，新黨人義無反顧地肩負民族復興的使命，秉承從『一個中國』、『九二共識』到『一國兩制的台灣方案』的政治目標，步步為營。堅持和平統一，和平不到最後關頭，絕不放棄和平！」

緊接著，吳成典又參加9月下旬的廈門「海峽論壇」，他在會上發表演講：「我們相信『戰爭無情、和平無價』，任何破壞和平的想法操作帶來兩岸的危機，不但是台灣的罪人，更是中華民族的罪人！」、「此刻的台灣海峽劍拔弩張很不

平靜，我特別為兩岸同胞，甚至全球人民請命，要防止兩岸同胞發生兄弟相殘的戰火，大家放下我執，一起讓『一國兩制、台灣方案』的內容協商早日落實！」

如果一位反對黨的領導人提出了這樣中肯務實、強調台灣人安全與福祉的具體建議，竟然會被執政者指為「越過紅線」，還要接受政府的調查、究責與懲處，這還能稱得上是「言論自由」和「民主進步」嗎？如果連提出協商的建議都不允許，難道只有峻拒協商、走向戰爭，才是唯一的選擇？

選擇和平，還是走向戰爭？選擇談判還是走向武統？兩岸人民和政府都應該仔細地想清楚！

（作者為中國文化大學教授）