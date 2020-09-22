「利」委拚交保理由擺出 蘇震清：英文考0分、弱視、無法久坐久站 20:522020/09/22 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「利」委拚交保理由擺出 蘇震清：英文考0分、弱視、無法久坐久站 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「利」委拚交保理由擺出 蘇震清：英文考0分、弱視、無法久坐久站 「利」委拚交保理由擺出 蘇震清：英文考0分、弱視、無法久坐久站 #蘇震清 #英文 #久站 #短評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「吃一堆豬睪丸仍蠢」的英文怎說？教育粉專答案讓陳時中臉超腫 07:552020/09/22 政治 誰拱韓國瑜選台北市長？資深韓粉「5理由」打臉：別再亂了 08:322020/09/22 政治 湖邊尋寶 男竟撿到一顆完整大腦 00:062020/09/22 國際 IU超狂演唱會造型「胸前挖空」下半身也透視 09:352020/09/22 星光 迎接中秋連假 Netflix推出節日片單讓家人歡聚可共賞 17:362020/09/22 科技 飄流幻境Online羅德島傳說》明日火熱登場 同步祭出多項精彩公測活動及專屬好禮！ 14:552020/09/22 科技 賀軍翔二胎提前剖腹原因曝光！「不想生處女座寶寶」 19:502020/09/22 娛樂 台股連日量縮下跌 測試季線 17:092020/09/22 財經 「前TOKIO」山口達也昔猥褻女高中生 又爆酒駕被捕 14:292020/09/22 娛樂 新聞透視》救急錢分文未花 啟人疑竇 04:102020/09/22 社會新聞 言論熱門新聞 中時社論》抖音的突圍 台灣的機會 - 中時社論 - 言論 旺報社評》大陸經濟和你想像不一樣 - 旺報社評 - 言論 資深媒體人：徐宗懋》穿越海峽中線的下一步 - 名家 - 言論 快評》習川王對王 - 短評 - 言論 蘭寧利》隨政治浮動的海峽中線 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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