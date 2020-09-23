忽然前門有人呼叫，一個婦人隔著一排柳絲說：「剛去後園摘桃子，送一些給你們的客人吧！」說完她就走過橋來，送來半麻袋鮮桃。桃子剛由青轉紅，有的青色多，有的紅色多，有的青紅各半，狀似嬰兒拳頭大小，桃身茸茸細毛，野氣未脫，小巧可愛。老婦人分了兩小袋，送給我們帶回去。

也許是這般家常的分享，觸動了老婦人的心腸，她輕聲地說：「妳媽去台灣前一天，曾經來過這裡，拜見家中的長輩。」

我一怔，訥訥的問：「妳見過我媽媽？」

她點點頭，微微一笑：「妳媽劉家出了兩個美人，一個是妳媽，一個是妳姨！」

爸媽訂婚後，爸在三十六年先去台灣，一年後媽才去。媽媽帶了兩個樟木箱的嫁妝到異地尋夫。爸爸曾感嘆的說，當年單身在台灣，同事看他孤身一人，想要介紹台灣小姐給他，他堅守婚約婉拒了。

舊式女子一生的光榮，不過如此──婚姻受到雙方親人的祝福。感謝老婦人讓我知道這事，媽媽曾是幸福的年輕新娘。兩年後我在台灣桃園出生，爸爸說，家鄉人曾寄去尿布和蘆花枕頭。那小包裹的出發地，應該就是這個宅第吧；寄物之人不問也知，已成古人！

雨停了！我們道謝著離去。

步出門外，我望向清朗的晴空，向神獻上感激，真是「天助我也」！但有一事，我不解，問舅舅：「為什麼沒有一個男丁出來接待我們呢？」

舅舅笑得莫測高深：「你們沒有聽見妳表姑說麼？他們現在『人丁不旺，生活艱苦』。他們以為你們從台灣來，是要平分家產！你爸曾過繼給大伯，按理他占有兩房產業。」

吃水果拜樹頭

舅舅帶我們走進一條中藥材專賣街，路面比街略小，比巷略寬。空氣中洋溢著一股草藥香，店與店之間，兩戶建築的空隙間，塞滿了枯枝乾葉樹頭，那些藥草靜待磨製吧！舅舅看明門牌，帶我們走進一家鋪子。

中年的店主聽舅舅一番說明，驚奇的看著我們說：「妳們找的人是我爸爸沒錯，可是，」他抓抓頭，「我爸爸已經死了很多年，我媽也走了。以前我聽他們說過，曾經作過一個媒，後來那對新人去了台灣。」

我走上前去，把禮盒放在櫃台上，說：「我們從台灣來找你們，特地來謝媒，感謝你們。」

店主為難的說：「他們都不在了……是妳爸媽叫你們來的嗎？」

我搖頭：「他們也都不在世了。我代表他們來謝，請你代表他們來收！一點心意，只是為了互通消息，希望你們放心，知道我們過得好！」

他莊重的點頭，同意收下禮物。

我邊向外走，邊回頭看他，這張臉，今生也許只會見這一次。他朝我感謝的拱手，鞠躬。唔，讓人可以「償還宿願」，真是一種慈悲！雙方的下一代，在店門口珍重道別，揮手好久。

走了好遠，我還沉靜在溫馨之中，大妹用手肘推了我一下，低聲問：「四個當事人都不在世了，妳來送禮，有意義嗎？」

「當然有！」我揚聲說：「我敢打包票，今晚整條街都在說台灣，家家會提到爸爸、媽媽的名字。他們都該羨慕爸媽的女兒，有飲水思源的教養，懂得吃水果拜樹頭。」

霞浦的日常

舅舅欣然點頭，陷入回憶：「妳爸爸會唱京劇，喊幾嗓子開場，聲音響亮有力！他一手毛筆字絕好，人家要求他寫壽堂，他說筆不夠粗大，去找一支新掃把，醮了墨水，寫個比臉盆大的壽字，墊在紅紙下面，用剪刀順著剪下來，掛在禮堂中央，那個大紅草書漂亮極了！妳爸性情豪爽，喝酒凡來敬的都不辭，先乾上三杯。喝醉了酒品好，不罵人不吵鬧不哭反笑，哈哈哈哈，笑個不停。他愛喝茶，和外公是文友，常一起喝茶，一邊吟詩。他愛換西裝，每天穿一套，大家叫他『十八裝』。他最不喜歡打麻將，怕被人強拉打三缺一，每打必輸！」

我和妹妹放聲大笑，彷彿看見一個活靈活現的青年人，樣貌比現在的我們還年輕。爸爸呀，你的青春在這小鎮上十分精采呢，算得上多采多姿！

第四天一早，表妹們把我們的行李搬到前廳。幾日裡無語的舅媽，看我們辦完事，如釋重負。她微笑的說：「時間還早，帶妳們去逛一下市場。走吧！」我們拍手叫好，就是想沾上家鄉的生活氣息！走進市場，和台灣的市場相似，攤位都集中在水泥蓋的大建築物裡。霞浦是漁港，賣海味的攤位占去大半。

舅媽指著一堆漁貨說：「妳媽媽喜歡吃魚腥味重的東西，比方帶魚頭。」我用力的點頭附和，心上淒楚。那麼朝思暮想的口味，在家鄉處處唾手可得。「貨離鄉貴」，果真如此！

在菜市場門口，看見一農婦肩挑兩擔沉甸甸的紅皮鮮果，果皮上有兩吋長的毛狀細絲，長相好不奇特，果子像荔枝是一束成掛的，果粒大如乒乓球。

「這是楊梅！」舅媽說：「現在的品種不好吃，再等十天，那時上市的才是最好吃的！」

上次冬天來，季節不對；這次來季節對了，仍差十天，真是無緣！這種媽媽口裡「神級」的果品，價位如何？

農婦答：「這邊擔小粒的，九元一斤；那邊擔大粒的，十元一斤。」不過台幣五、六十元嘛！在媽媽想念時一粒不可得，令人扼腕！

正說著話，一聲驚天「碰！」傳來。原來有人在附近空地上爆米花，接過試吃的小碟，入口的不是米粒，而是花生。經高壓爆過的花生，體積膨鬆，每粒都變胖了，口感鬆脆，非炒非炸，不經油鹽，完全原味，非常健康！這個爆花生團隊，清一色是四個年輕男子，上身穿無袖黑T恤，腰繫著圍裙，操著山東口音。

舅媽喊道：「喂，小伙子，我要兩斤，分兩袋裝好。我的兩個外甥女，要帶回台灣去！」

妹妹接腔：「我們在台灣沒有看過這種爆法，這是你們發明的嗎？」

四人全停下工作，抬頭看我們。領隊的說話了：「妳們從台灣來？我們去過台灣，那裡太多好吃的東西了，我們還要再去。」另三人頻頻點頭贊同。

我們交換笑容，善意在流通。接過兩袋熱騰騰的花生，時光倒流，我們好像回到六歲的童年，在遊樂場歡樂的撒野，從大人手中接過零食，開心交到了新朋友。

根系強壯 生長發旺

回到台灣，走進家門，幾天不見的丈夫，面色憔悴，消瘦不少。我自責，他每隔一天要進醫院洗腎，我實在不該離家……。哎！丈夫看見我，眼中發出神采，摸摸我的頭，笑問：「看過母系的親人，又看過父系的親人，這輩子的心願完成了吧？」

我上前抱緊他，真誠的感謝他。他了解我，多年糾結的「根系情結」，在這四天的返鄉行程，得到療愈，彷彿完成父母的遺願！一個人生在世間，不只擁有配偶的愛，生存的力量還需要整個家族來支撐。接上了根源，今後我更能坦坦然的在異地開枝散葉，更加發旺。哦，但求不辱先人名節，且願親族亦能以我為榮！（全文完）（鄭小大／花蓮）