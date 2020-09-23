無色覺醒》賴岳謙：美中台三方越穩定！台生存空間越有利！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第724集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美中台三方越穩定！台生存空間越有利！」

美國總統大選將至，台灣成為川普政府刺激中國大陸的手段之一。近期美國更是狂打「台灣牌」，接二連三的派高官訪問台灣，從美國衛生部長阿札爾（Alex Michael Azar II）到近期的美國務次卿柯拉克（Keith Krach）。美國高官頻頻訪問台灣，外界相當好奇，如此能對台灣產生什麼實質利益呢？

台灣當局對此相當驕傲，不斷對外宣稱這是「台美關係41年來最好的時刻」，是1979年兩國斷交以來，最高規格的官員來訪。但訪問的結果恐怕與民進黨政府想像的有所不同。美國官員如此頻率的來訪台灣，也牽動著中國大陸的敏感神經。

正當美國官員訪問台灣之際，解放軍的軍機也穿越過台海心理中線，進入台灣的防空識別區，造成台灣空軍相當大的壓力；解放軍在海峽中線的行徑，美國國務卿蓬佩奧也只有出面譴責，並未做出其他實際的舉動，台灣空軍也只能不斷的透過廣播做驅離的動作，所能造成的影響也就相當有限。

美國如此派高層級代表訪台結束後，台灣卻沒有因此獲得什麼具體的實質利益，反增加台海的緊張氛圍，台灣民眾也會漸漸開始思考，民進黨政府對美國片面傾倒的國際政策，真的能幫助台灣在國際外交經貿等，爭取更有優勢的談判空間嗎？

當美國衛生部長阿札爾來訪時，台灣社會相當期待能否帶來實質性利益，甚或是解決台灣新冠肺炎疫苗需求問題，但最終不僅遭到美方當面拒絕，且阿札爾返美不久，蔡政府隨即宣布即期開放美豬和30月齡以上美國牛肉進口。不僅疫苗相關等沒拿到，還雙手葬送台灣人民的健康與台灣豬農的利益。

緊接而來是美國務院次卿柯拉克。儘管美方先前強調，此行是為追思前總統李登輝來訪，蔡政府仍宣傳此為美台有望展開經濟對話的「前期對話」。但美方明確表示此次訪台沒有美台經濟商業對話。說明柯拉克與台灣官員的任何談話都會是非正式的，不會有任何實質性的討論。美方如此冷淡的態度，無疑是對蔡政府澆上一盤冷水。

其實美中台三方關係，最健康的是什麼方式？當然就是三邊都能保持良好的關係，這樣彼此都能在穩定的局勢尋求發展；即使美中關係發展惡化，台灣若是能在兩強之中成為關鍵角色，這對台灣在國際談判上能有極佳優勢。

但最糟糕的是在美中關係緊張局勢時，台灣卻只片面與美國友好，這不僅會使中國大陸對台灣的疑慮升高，促使兩岸在台海中線的兩軍緊張，更會讓美國能對台灣必須依靠美國軍備的心態來予取予求。

台灣若無法對美國說「不」，將直接衝擊台灣的利益。在民進黨政府宣揚，此刻是美台關係歷史最好之時，對照的卻是台積電被迫赴美設廠以及開放有食安疑慮的美豬美牛進口，若是未來美方要求降低美台貿易逆差時，台灣恐怕沒有太多的談判空間，台灣對美國一面倒的國際外交戰略，若再不進行相對的兩岸關係政策調整，未來恐將斷送台灣人民更大的利益。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！