香港這幾年來，歷經了佔中運動、反送中運動等，局勢越演越烈，以至於中國當局耐不住性子，在美國總統大選前四個月就推出香港版國安法，引起各界的撻伐，也為香港經濟的未來發展投下變數。

香港之所以演變成今天的族群對立、抗爭不斷，固然和政治、中國的介入有關，但政治背後的社會、經濟問題、資本主義運作的瑕疵等問題的影響，也是背後的關鍵因素，值得深入觀察及作為台灣的借鏡。

香港的經濟社會問題最為人詬病的主要有以下三大問題：失控的房價、教育的瑕疵及醫療的困境，以下分別說明之。

第一，失控的房價。香港的小政府制度，美其名為資本主義的自由運作，但在腹地狹小，加上中國及各地資金源源不斷的炒作，又缺乏新加坡的組屋（社會住宅）制度，中低收入及青年人無力置產，就算買了房子，也將淪為一輩子的屋奴。香港曾經推出2坪左右大小的套房，稱為鞋盒公寓。住房太小，為了遷就房間的擺設，不少小學生甚至產生脊椎的毛病，這些都是房價太高引發的後遺症及社會問題。

第二，教育的過度競爭。2000年代初期香港政府財政出問題，只好讓私立大專院校自負盈虧。為此，大學推出一條龍制度，大學向下延伸，自行設立高中、初中、小學，甚至幼稚園。一旦進入幼稚園就可以直升小學、中學、高中，乃至大學。一條龍發展的結果，進入好的幼稚園就決定未來高中、大學乃至未來的前途，也讓香港的競爭從幼稚園就開始。香港雖然有公立幼稚園，但是大都在高房價的中環一帶，而且考慮到學區，一般中低收入人士無法設籍當地，自然無法進入公立幼稚園。

第三，醫療的困境。香港雖然有醫療保險制度，但在公立醫院必須長時間等待，私立醫院又需自付高額的醫藥費，一般中低收入者無力負擔。

面對上述問題，香港政府卻充滿無力感。香港政府為了維持服務業的國際競爭力及吸引外資，營利事業所得稅、個人所得稅大概都在17％左右，財政收支並不寬裕。因此，港府只能維持小政府的運作，無力進行社會住宅、醫療保險、公立教育等公共財的大力投資，中低收入者的處境也相對艱難。雖然香港有4千多億美元的外匯存底，但它們和台灣一樣，為了避免避險資金的炒作，戰戰兢兢，必須保留更多的外匯存底來對抗避險基金的壓力。因此也無法挪出更多的資金來進行公共財的提供。

當然也有人提及提高稅率來支應公共建設。不過，如果提高稅負，又會影響香港競爭力的評比，對香港服務業的發展、吸引外資相對不利，故陷入無解的困境。在聽任資本主義制度的運作下，房價高不可攀、教育費用也大幅攀升、醫療不便更使貧富的差距持續擴大，也造成更多的民怨。年輕人在經濟無解、政治又無法突破的情況下，開始了大規模的抗爭。

由於上述經濟社會的困境，引發社會的對立，而一般中低收入者、年輕人都將之歸咎於，港督不能直接選舉，所以無力解決上述問題，最後投射到對中國政權的不滿。社會、經濟與政治問題的糾結，環環相扣，更讓香港問題治絲益棼，最後導致年輕人鋌而走險。

相較於香港的醫療，台灣的全民健保制度，比香港好太多，一般民眾就醫的親近性也好，也使台灣一般民眾的生活成本相對較低，紓解中低收入者的生活壓力。不過，台灣的全民健保財政收支面臨困境，如果不好好解決，一旦破產，對中低收入者的衝擊也不小。

至於在房價上，台北市、新北市的房價，還是偏高，雖然和香港仍然有相當差距，但就台灣的薪資水準而言，台灣的房價所得比偏高，與香港相比，只是五十步笑百步而已，加上台灣社會住宅的比率不到1％，更使中低收入、青年人雙北居大不易。

在教育上，台灣和香港問題大相逕庭，香港專上學校比率低，窄門不易進入。反之，台灣專上教育過度供給，95％以上的高中生進入大學就讀，但因服務業市場小，升級轉型緩慢的制約下，大學生的薪資偏低，產生另一方面的困境。

雖然台灣的醫療在健保制度庇護下，一般民眾享受的福利較好；專上教育的普及，民眾的剝奪感少。房地產在房地合一制度下受到適度的節制。相對於香港的完全自由經濟運作，台灣在醫療、教育、房地產上的問題比較少，但仍有不少的失靈問題存在。因此，如果政府不能夠借鑑香港，矯正資本主義運作上的瑕疵，則未來健保費率不時調漲、青年無力置產、租屋、教育過度供給致青年陷入23k的困境等問題，仍將層出不窮。一旦如此，族群對立（包括青年和中老年的世代對立，高所者得和中低所得的對立等）也會越來越劇烈，香港經濟社會問題的前車之鑑，台灣要深自警惕。

(工商時報)