新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，全球累計確診超過3100萬例，死亡逼近百萬例，其中美國最多，已超過20萬人，印度單日新增病例數持續攀高，歐洲面臨第2波疫情挑戰，香港及東南亞國家也先後出現疫情反彈，大陸防疫專家鍾南山、張文宏警告，今冬到明春，大陸可能出現第2波疫情。

新冠肺炎疫情最先在武漢爆發，初期處置不當，疫情迅速蔓延開來，武漢封城風暴，大陸以舉國體制迅速控制住疫情，後來吉林舒蘭、遼寧大連、北京、新疆烏魯木齊、雲南瑞麗等地，先後爆發局部疫情，但都能在很短時間內有效控制住。8月中旬至今，大陸已連續1個多月保持本土零新增病例，最新因輸入病例而「封城」的雲南瑞麗，也在完成城區全員核酸檢測後解封，未出現本主病例。在「外防輸入、內防反彈」總體防控策略下，大陸透過常態化精準防控和局部應急處置有機結合模式，避免了疫情再次爆發。

疫情獲控後，大陸召開了一系列會議，總結抗疫經驗，並部署未來防疫工作。從「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」到教育、文化、衛生、體育領域專家代表座談會，習近平強調，要發揮「全球抗疫物資最大供應國」作用，推動「構建人類衛生健康共同體」，後疫情時代，大陸將以構建人類衛生健康共同體這一倡議為抓手，在疫情防控國際合作中扮演更重要角色。近年來，大陸方面圍繞構建兩岸命運共同體的話題不在少數，台灣對此卻諱莫如深，疫情來襲，人們對命運共同體概念終於有了體認，在兩岸關係跌至冰點的當下，恢復政經正常交往難度大，不妨在防疫問題上先行交流經驗，累積互信後再探討建立兩岸衛生健康共同體的可能性。

正如汪洋日前在第12屆海峽論壇大會上所說，今年年初，面對來勢洶洶的疫情，廣大台胞台企慷慨解囊、捐款捐物、奉獻愛心，大陸各級政府和廣大民眾真情關心在大陸台胞健康，每個台胞的求助訴求都得到及時響應，沒有1名在大陸台胞因感染病毒而失去生命，這種同舟共濟、守望相助的精神彌足珍貴。

兩岸都面臨秋冬季疫情再起風險，應該加強防疫資訊共享和經驗互鑒，大陸已有多支疫苗進入3期臨床實驗，且承諾研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，台灣應樂見對岸研發成果，並認真考慮適時引進大陸疫苗作為應急接種方案。

確保疫情防控的同時加速企業復工復產，是艱困的挑戰，大陸的表現可圈可點。《日本經濟新聞》調查最近3個月淨利潤前200名亞洲企業，發現大陸企業淨利潤同比增加43%，高於亞洲平均水平9個百分點，在世界4.4萬家上市企業淨利潤前1000名中，除金融外的亞洲企業有201家，大陸企業占129家，接近2/3。其中阿里巴巴和騰訊兩家公司淨利潤和達113億美元，高於上榜的南韓21家企業和台灣18家企業的總利潤。

第75屆聯合國大會一般性辯論，習近平呼籲各國抓住新一輪科技革命和產業變革的歷史性機遇，推動疫情後世界經濟「綠色復甦」。阿里、騰訊等大陸資訊產業巨頭正是通過大量運用「大數據+」等新技術實現了「綠色復甦」，台商台企應掌握其中密碼，抓住大陸構建新發展格局、不斷向科學技術廣度和深度進軍的新機遇，為兩岸民眾的衛生健康和共同福祉注入更多正能量。

在百年大變局和疫情全球大流行迭加影響的國際大環境下，兩岸關係面臨多重不確定性。越是在不利因素增多、對抗風險上升的時候，兩岸越需要積極尋找突破口，以緩解對立情緒、緩衝兩岸關係。上世紀80年代末，台灣解除戒嚴、開放大陸探親，民眾迫切需要大陸信息，「兩岸新聞」相應而生，透過新聞信息的交換，兩岸社會迅速融冰。

今日兩岸民眾都迫切希望疫情不要反彈、盡快恢復經濟社會發展，兩岸媒體應在疫情防控和復工復產問題上，建立交流互鑒模式，進而探索構建兩岸衛生健康共同體，並以此引領兩岸關係融冰。