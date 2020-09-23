當前兩岸關係，官方無溝通、政治交惡，甚至在兩岸民意對立升高下，民間和經濟關係也岌岌可危。不過，從最近大陸官員的涉台表態，可看出大陸仍要守住民間互動與經濟交流的底線，ECFA中止的傳聞，也不攻自破。

今年的海峽論壇，在幾經波折後終於召開，大陸全國政協主席汪洋打破慣例沒有出席，但透過影片致詞對台釋出了重要訊息，其中「妄圖與大陸經濟脫鉤、文化斷鍊，對台灣有百害而無一利」一語，值得解讀。

ECFA可能中止的猜想，就是擔心兩岸經濟脫鉤，汪洋用了「妄圖」一詞，代表在大陸看來，想要經濟脫鉤是台灣單方面的、非友善的想法和作法，大陸並不想要這麼做，並直言這麼做對台灣百害無一利。

再看上周國台辦針對ECFA的說法，發言人馬曉光說「ECFA生效實施為兩岸同胞，特別是台灣同胞，帶來了實實在在的好處」，並批評民進黨當局一再變本加厲破壞兩岸交流合作；國台辦主任劉結一22日在津台會上強調，「今年1至8月兩岸貿易額同比增長10%，充分說明台胞利益福祉繫於大陸發展的巨大機遇」。

國台辦的話與汪洋相互呼應，重點都是強調ECFA給台灣經濟帶來的好處，以及批判民進黨的單方面阻撓，大陸將守住兩岸經濟交流的底線。

「擴大民間交流、深化融合發展」是本屆海峽論壇的主題，也可理解為今年大陸對台工作的大方向。兩岸官方關係再冷，民間不能冷；政治再對立，經濟也必須合作，不可能脫鉤。