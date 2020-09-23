大陸軍機連續穿越海峽中線，大陸外交部21日嗆「不存在所謂海峽中線」，我外交部隨即譴責大陸外交部「摧毀台海現狀」，蔡總統緊接著22日上午飛抵澎湖視察天駒部隊，慰問IDF戰機飛行員衛國辛勞。

「海峽中線」是大陸軍機施壓台灣的重點，我方也表明海峽中線不容挑戰，每當大陸軍機進入，軍方必有反應，宣稱「強勢驅離」。但隨著大陸軍機騷擾海峽中線頻率與威脅程度升高，空軍的任務負擔、飛行員的敵我意識亦雖之升高，擦槍走火風險倍增。

國防部因應新情勢，日前明定第一擊「自衛反擊權」需由國防部長下達，空軍高層並強化對飛行官兵的紀律要求。軍方的訊號很清楚，無意與大陸軍機衝突，希望大陸節制。

蔡總統在澎湖宣示「怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」，總統強調「領空」，未提「海峽中線」，應該是一種「底線思維」的訊號，把海峽中線留給政治表態的遊戲。