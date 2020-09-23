美國最高法院自由派大法官金斯柏格，本月19日因胰臟癌過世、享壽87歲，川普將補提名一位女性保守派大法官。金斯柏格終身致力推動兩性平權，勇於挑戰威權體制，曾為了新聞自由槓上川普；反觀我們的大法官被蔡英文總統呼之即來揮之即去，人民如何期待司法能真正改革？

金斯柏格是美國第二位女性大法官，傳記電影《法律女王》就是以她終身為女性平權奮鬥為題材，她留給世人最知名的名言：「我不要求性別給予我特權，我要求的是人們將他們的腳，從我們的脖子上拿開。」

金斯柏格的逝世不只翻攪美國大選，美國各界對她促進美國社會變革的貢獻，紛紛表達無限感念。她雖是自由派大法官，始終維持法律見解的公正性，接地氣不拘泥法律人框架，樂於與普羅大眾溝通，甚至上脫口秀闡述理念，都是她深受美國各界推崇原因。

2016年美國總統大選，川普與希拉蕊選戰打的火熱時，金斯柏格受不了川普的滿口胡言，公開批評川普是一個騙子、非常自負，還說媒體對他的態度太過溫和。事後金斯柏格雖表示後悔對候選人言詞批判，已創下美國大法官公開評論政治先例。

川普當選總統後，舉凡不利於他的新聞報導，通通歸類假新聞，甚至形容是「美國人民的敵人」。這又惹惱了金斯柏格，她以水門案為例直接槓上川普，強調新聞自由的重要性，如果沒有新聞自由，這件醜聞可能永遠不會被揭露。

金斯柏格個子雖嬌小，全身散發令人敬佩的大法官風骨。反觀同樣肩負詮釋法律的我國大法官，卻好像是蔡英文總統家臣，呼之即來在總統官邸內，當著人民團體面前訓誡一番，凸顯我們大法官儼然皇權恩給，人民還能期待大法官風範嗎？

或許有人認為，我國大法官提名是交錯任期制，考量8年任滿後出路，難免有所忌憚，無法像美國大法官是終身職，可以暢所欲言，但金斯柏格為了維護新聞自由，有勇氣直接槓上總統，堅定維護歐記健保，捍衛墮胎權、擴大同性戀權益以及促進少數種族權利，堅定法律主張反而贏得保守派大法官及參眾議員尊敬。

與金斯柏格同樣堅持以人民權益為本的首席大法官羅伯茲，是死硬保守派，依然可以暫時放下共和黨政黨利益，支持歐記健保及反歧視條款，還推翻限制墮胎權的個別州法，搞得川普曾痛批羅伯茲是共和黨執政的惡夢，反而彰顯大法官的超然地位。

我國現有15大法官中，蔡英文總統提名的有11人，前總統馬英九提名僅剩4人，以現行大法官任期8年制度，11位英系大法官如果都拳拳服膺當權者，沒有挑戰威權勇氣，可預期諸如國民黨聲請《不當黨產條例》的釋憲結果，必然一路潰敗，因為我們的大法官中，找不出一個金斯柏格或羅伯茲。

（作者為資深媒體人）