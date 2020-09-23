四面八方襲來狂風驟雨，中國大陸面臨30年來最強烈的國際衝擊，內部也不平靖，香港亂事暫歇，新疆再教育營猶遭抨擊之際，內蒙又爆發維護民族文化的抗爭。

美國啟動的脫鉤圖謀，因雖要與中國製造切割，但美國企業仍想保留中國市場，雙方都無法在經貿上完全與對方脫鉤，其他國家也不會輕易選邊站，但美國一些跟班國家寧可得罪中國，寧可犧牲一點實利，也要響應美國號召。即使標榜獨立外交的歐盟國家，雖然與美國嫌隙猶存，近期卻日漸遠中。東南亞一些國家基於南海主權紛爭，南亞印度則呼應美國印太戰略，而與中國摩擦不斷。近鄰日本在「後安倍」時代，對華政策傾向「總體性遏制，局部性接觸」態勢。一場新冷戰隱然成形。

美蘇冷戰是兩個超級大國在軍事和意識形態方面的競爭，中國經濟上與美國形成深度融合，有較大迴旋餘地，但中國被視是美國的軍事和地緣政治對手，卻已然發展為結構性矛盾，許多國家被迫或自願選邊站，使得中國在強盛國家間面臨孤立危機。中共對於嚴峻的外交變局仍然強勢以對，國內「民意」更是戰鼓齊擂，呈現濃厚民粹與極端民族主義的成份。以提倡「新威權主義」馳名的上海大學教授蕭功秦提出警訊，直言「中美關係正在進入珍珠港事件前幾個月那種狀態。」

中美交惡之際，歐洲國家紛紛「覺醒」，更露出一葉知秋的寒意。一些國家對中國在歐洲合縱連橫抱持戒心，甚至指責中國是在「肢解歐洲」、「聯歐抗美」，紛與美國重新站在一個戰壕中，連德國也態度搖擺，宣告啟動其印太戰略。歐盟一個智庫的報告宣稱，「歐盟對北京越來越警惕，而且對中國在海外的強硬態度以及侵犯人權的行為日益擔憂。」法國媒體明白指出，「歐洲再不會被北京迷惑」。歐盟原已將中國列為「制度性競爭對手」，現在升級為「系統性競爭對手」。

有人感嘆，為什麼美國之類的國家可以經常Nothing to Pay（不用付出什麼代價）就可以取得成效，而中國卻是Pay for Nothing（付出代價而沒有收穫）？問題不僅如此，更應去追問的是：北京為什麼如此遭人嫌？美國固不用論矣，因為其全球霸權受中國挑戰，加上川普基於選戰而惡意操作，光從歐洲來看，中國對外關係確有欠缺。首先是經濟富裕以後，外交上迷信市場、投資與貿易的利誘價值，而予人財大就可氣粗之感。

其次，輕忽內政與外交的連動關係，與歐美國家以及台港民眾缺乏理念上的凝聚力量。中共一再否定民主、自由、人權、法治為普世價值，以為經濟施惠就可基本搞定，實則在越是注重價值理念的地域，越容易碰壁，例如歐洲。所以，有人說中國外交上存有盲點，看外國往往是「到皮不到肉，到肉不到骨」。

中國過去經濟孱弱，國力不強，對於國際秩序與世界走向沒有太大塑造力量，所以沒有太高評量標準，中國只要獨善其身即可。因此，鄧小平提出「韜光養晦」的24字方針，江澤民提出「悶聲發大財」的發展策略，胡錦濤時代實行全方位外交，以經濟為主軸，意識形態擱在一旁。中國強勢崛起之後，一切都改觀了，世人普遍認定中國不單要崛起，而且要影響甚或主導世界，於是引發「中國是否過早冒尖和亮劍」的質疑。

在國際力量結構劇變的新時代中，世人將新的標準與期許套在中國身上，以更高的準繩要求，比如是否尊奉既有規則，也以更敏感的心思度量中國的行事動機，比如一帶一路是否利用債權控制窮國。所以，除非中國徹底改弦更張，大幅自我調整，否則未來迎向中國的風雨只會日益強勁。