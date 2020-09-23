大陸政協主席汪洋在海峽論壇上視訊致詞，對台獨發出嚴厲警告，也對統一做出強硬宣示，但也重申大陸將繼續惠台、維持民間交流和開放等原則。近期兩岸關係風風雨雨，台海戰雲密布，兩岸主戰派與民粹勢力音量達到高峰之際，汪洋明確宣示大陸對台政策基調不變。

汪洋致詞特意提到，「去年年初習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話，提出五項重大政策主張《習五條》，每一項都是圍繞和平統一展開」。這個表述具有非常鮮明的針對性，釋放出兩個政治訊號：

其一，再次向台灣鄭重澄清，《習五條》絕對不是「武統」宣言，大陸絕對不會以武力威逼台灣接受大陸的統一方案。去年選戰至今，綠營總是將《習五條》妖魔化、汙名化，把九二共識和「一國兩制」畫上等號，還刻意渲染大陸武統台灣迫在眉睫，營造「不要一國兩制就要被武統」的亡國感，引發台灣民眾的焦慮，在中美對抗、香港風波等外部因素影響下，恐中仇中牌大為奏效。

施壓與交流將同步進行

其二，再次向大陸內部重申《習五條》的主軸就是「和統」，提醒內部有心人不要假借上意為「武統」尋求正當性。最近幾個月，台海情勢「兵凶戰危」的確前所未見，大陸內部武統派似乎更加理直氣壯，不僅利用網路民粹煽風點火，令大陸民間仇台情緒升溫，甚至大膽到以文革式語言批判大陸惠台政策、攻擊體制內涉台學者。此次汪洋強調《習五條》「每一項」都圍繞和平統一，非常明確地回應了兩岸對「武統」的疑慮和炒作。

正值兩岸關係瀕臨「脫鉤斷鏈」危機之時，汪洋將《習五條》與「和平統一」緊緊掛鉤，這無疑是莫大的善意和定力。既然如此，當然有人會問，為何共軍還要在海峽論壇期間加強對台軍事施壓？這就是大陸透過近期一系列言行、動作所釋放出「強勢善意」的奧妙所在。

在北京眼中，對台軍事施壓的目標絕非台灣民眾，而且和「武統」無關，是具有正當性、法源性的「武力遏獨」準備，政治宣示意義大於軍事意義。至於統一，還是寄希望於台灣民眾、民間交流、融合發展，不會被眼前台灣內部政局變化和外部國際局勢所干擾、動搖。

從近日共機大規模頻繁進入台灣空域，並未影響國際民航正常運作，也沒有意圖擾亂台灣經濟與社會秩序即可理解，大陸遞出的是政治訊號，而非軍事行動的前奏。

但也要承認，大陸雖然有善意，卻是一種「強勢善意」，並非謙卑的、妥協的、予取予求的「弱勢善意」。「強勢」具體體現在對台軍事施壓與民間交流的同步進行。

台灣發展比大陸早，過去台灣在大陸面前總是「高高在上」，如今主客易位，可能會對這種強勢不習慣、不舒服，但在大陸眼中，大陸富起來了，台灣硬實力「不值一提」，對大陸經貿依賴更是與日俱增，今天大陸的強勢自有底氣和自信。

汪洋在海峽論壇上表明將持續惠台，卻提到「提質增效」4個字。言下之意，已意識到目前惠台政策存在的問題，這是對民間所謂「惠台無用論」的反思，後續應會跟進具體的檢討和改進。換言之，大陸對台的「強勢善意」，也將體現在未來惠台政策的變革上。

台灣錯過平起平坐時機

不久的將來，憑著喊一句「我是中國人」或者「兩岸一家人」就賺到「惠台紅利」的日子，可能一去不復返，大陸「撒錢式」的對台採購模式，也很可能不復存在。今後大陸惠台重心將轉向有助於大陸「內循環」、高科技產業鏈的台資企業、技術和人才。至於其他台商、台青，大陸將給予內部居民同等待遇，不再釋出額外的紅利或優待。台商、台青要戒驕戒躁，一步一腳印在當地扎實打拚，平等參與市場競爭。

除非中美真的一戰，北京的「強勢善意」將愈來愈明顯。過去20年，台灣已經錯過了很多和大陸平起平坐，爭取對台灣最有利的終局方案與中程安排的時機。未來10年，台灣必須要習慣這樣的「強勢」，也要讀懂這樣的「善意」，為2300萬人民爭取最安穩、最有尊嚴的未來。