國中歷史課綱「去中國化」是個不爭的事實，可教育當局卻可以大剌剌地說編輯落點在「略古詳今」，在培養「世界公民」，其言雖大，卻就是司馬昭之心的文飾之詞。而即便事情真就如他們所講，「略古詳今」與「世界公民」這兩個觀念其實也大有誤區，與「普世價值」、「進步價值」一樣，率爾認定，就會被它牽著鼻子走，還自以為是。

就說「略古詳今」吧！時間最近的東西應該資料最多，也與當今現況最直接相關，了解歷史，從這裡出發再往外延伸，愈遠愈淡，誰曰不宜！但其實，若只這樣，反而就悖離了歷史，尤其是歷史教育的本質。

人要了解歷史，一是在「知所從來」，歷史原就是對自身存在的一種溯源；一是在「以古為鑑」，透過歷史能讓人鑑古知今；而另一則在「生命認同」，所謂「典型在夙昔」，歷史提供了典型，讓當代生命跨越時空與其交會，由之更能有「立身之本」。

而就這三個了解歷史的目的來說，你都不能只「略古詳今」。

「知所從來」，看來很自然地就會略古詳今，但歷史是一條時空綿延的線，只能逐漸淡去，卻不能硬生生截斷。台灣社會受儒釋道深遠影響，你不知春秋，就不知儒家之立；你避談魏晉，就不知莊老玄學的發展；你略言隋唐，就不知佛法的中國化，以及它為何能在後世深深影響我們的生命觀，這樣，又如何能談「知所從來」？

「以古為鑑」，並不在就以古人為師，而是將生命觀照的時空軸拉寬拉大，游於歷史長河，你就容易看到自己的局限。想想，哪個時代不多的是自以為站在真理一方的人，也只有透過深長的時空軸映照，生命才能避免獨斷。時空軸能拉大，心量就大，有天也才真能「不以物喜，不以己悲」，甚且還「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，人就較不會目光如豆，只計較當前之利。

「生命認同」，是指真能做為自己生命整體參照的常就是另一個生命，這種生命對生命的影響，遠大於單一事物的領略。人都有其認定的生命典型，一生也常就依此典型所示的軌跡而行。而歷史，正在「示其典型」。你不能只以一村一鄉、一時一地之人為範，也不能只以今人為範，因為，選擇的範圍有限，高度也常就有限，所謂「讀聖賢書，所學何事？」正因有聖賢之標竿，你才知生命可以有如此之追求。而此聖賢，並不須就是儒家所講的典型，每一行每一業都有自己的歷史典型，整個社會也會有大家崇仰的典型，而有些典型甚且是跨文化、跨古今的，如釋迦、如老莊、如孔子，其重要性跟身處的年代遠近並沒關聯，你又如何就「略古詳今」？

「以古為鑑」、「生命典型」都牽涉到時空軸的長遠寬廣，也都不是愈近自己就愈能為鑑、愈為典型，所以談生命觀照，最好能「上下五千年，縱橫十萬里」，是在這樣寬廣的座標下，擇其可為參照者而談，而「略古詳今」看來自然，卻就容易讓自己陷於器識短淺。

不幸的是，這器識短淺與台灣的本土化發展竟似共生，而這情形也不只從今日始。猶記得十幾年前有次小兒子讀國中的時候，有天忽然問我：「為什麼我們課本讀不到爸？」這問題對我這年紀的人真是匪夷所思，課文不就更多的在應對歷史已沉澱的典型嗎？細問之下，才知他在課本及補充教材上，看到了我多位老友甚至是學生的作品及人物介紹，也難怪會有此問。當然，這些朋友學生有他們的成就，其中的確也有可入書之人，但如果我們生命主要的參照或仰慕對象就只局限在此，不說格局有限，更就容易只以一時一地之當道為依歸，被選的、讀它的，也就容易夜郎自大、以管窺天，這樣做，真就是關起門來自己爽的。

歷史原是時空的沉澱，大肆地談還沒沉澱的東西，這種「略古詳今」其實最悖反歷史的本質。「略古詳今」，可以在別的地方談，但以此來談歷史教育，所造就的也必然是器識短淺的下一代，而這正是「去中國化」要付的代價。

（作者為文化學者）