DPP三長「觀戰」 衛環選召委成大亂鬥 立委還會投錯票？ 18:132020/09/23 言論 中天新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 DPP三長「觀戰」 衛環選召委成大亂鬥 立委還會投錯票？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 DPP三長「觀戰」 衛環選召委成大亂鬥 立委還會投錯票？ #立委 #DPP #觀戰 #衛環 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政府放寬標準惹民怨 美豬公投將成政黨再輪替前哨戰？ 07:532020/09/23 政治 蔣萬安當選衛環委員會召委 陳時中：這兩天就會展開拜會 14:402020/09/23 生活 蘇揆拒道歉 藍杯葛施政總質詢 04:102020/09/23 生活新聞 蔣萬安強運中籤！反萊豬立院關鍵之戰 拿下衛環召委 10:502020/09/23 政治 時力遭批側翼當習慣了？王婉諭：怕國民黨又占議場 12:082020/09/23 政治 時力反萊豬衛環召委卻挺綠 高虹安：匪夷所思好險蔣萬安抽到召委 15:402020/09/23 政治 旗津黑沙玩藝節 開趴嗑海鮮 04:102020/09/23 地方新聞 反美豬及公投綁大選連署書 江啟臣親送交至中選會 11:092020/09/23 政治 幕後／蔣萬安霸氣控場嗆「我手氣很旺」 搶下召委與衛福部排案權 12:312020/09/23 政治 立委經濟及財政委員會召委出爐 藍綠各別取得1席召委 10:042020/09/23 政治 言論熱門新聞 快評》柯文哲與陳時中 - 短評 - 言論 資深媒體人：陳國祥》八方風雨襲北京 - 名家 - 言論 中時社論》大陸強勢的善意 - 中時社論 - 言論 陳一新》APEC視訊 虛晃一招 - 觀點 - 言論 快評》ECFA不會中止 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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