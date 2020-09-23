共機繞台越來越多，距離越來越近，參演的軍機機型越多，起飛的基地從內陸到沿海都派機參加，很像大部隊派出的先遣部隊，從以前共機繞台都是政治性警告，現在繞台像是軍事行動的預演。

我國防部宣稱不打第一槍，只做被動反擊，也不做第一擊。這兩種說法百姓是看不懂其中眉眉角角的。一槍一擊大小不同，作戰方式亦不同，前者是避免意外，後者是被動被打之下作戰，是極不利的。

共軍在質與量上均遠勝我軍，等到共軍奇襲下打瞎我雷達，炸翻我所有機場與跑道，我空軍就起不來了。決戰於灘頭是毫無勝算，不如我採先制，趁敵人大量集結於港灣與機場，先削弱敵人戰力，延遲其攻擊時間，再做本島防衛作戰。

因為台灣沒有戰略縱深，「首戰即決戰」的模式幾乎是共軍必選的模式，美國軍事評斷是中國以既成事實來從事台海戰爭，因為美方自認馳援不及，除了大賣軍火、口頭聲援外，看不到更積極有效的作為。

蔡政府4年已買了3980億元軍火猶未到手，現在又面臨新的7項軍售，台灣還是當年淹腳目的時代嗎？錢付了武器要能成軍、能發揮戰力起碼5到10年，能應付當下之急否？買死神MQ-9B無人機，號稱斬首利器，問題是台灣的情報能掌握到即時性、動態性的目標嗎？沒有空優的戰場無人機是很容易被擊落，沒有衛星的監視導引，機上兩枚飛彈是打不中目標，遠端操作的地面技術人員亦常有墜機紀錄，買了4架斬誰呢？若是偵巡台灣，已有中科院自製無人機已可擔任偵巡，這170億4架只是塞錢坑罷了。

再說又添購66架F16V，無論美台如何吹噓加了多少新配件，它仍舊是老F16 A/B改裝成C/D型戰機，問題是共軍新一代長程火箭射程300多公里內北斗衛星導航可以涵蓋我軍機場跑道，這種廉價火箭彈可以像蜂群，成千上萬不停地轟擊，跑道被毀，搶修又面臨空中已散撒地雷詭雷的威脅，國軍260架戰機既不能起飛又不能降落，在敵全面犯台時，我空軍如何掌握空優，美軍必然知曉這種危害，但是為什麼不賣F35給台灣？全世界有多少國家都買到，例如南韓、日本、新加坡同是第一島鏈抗中，就是不賣給台灣，天天叫台灣要像刺蝟、要建成堡壘，這種純防禦、持久的對峙下，可以源源不絕的把美軍汰換下的武器裝備賣給台灣，還推銷東亞結成類似北約一樣的抗中聯盟。

兩岸軍力差距如此懸殊，對岸的軍費是我方15倍，如何趕上這個巨大的間隙？亦有很多國人相信美國會馳援，天天寄望於航母，一條航母造價50億美元加上艦載機就超過100億，最嚴重是艦上5000到6000官兵，共軍超高音速反艦飛彈，射程4000公里，短程1600公里，航母承受不起這致命威脅來靠近台海，艦上上千條人命是珍珠港犧牲人數兩倍有餘。

馳援一說太不切實際，所以美軍兵推在中國沿海作戰輸18次，台灣被侵稱之為即成事實，我們面對如此窘境如何自處？從純軍事作戰手段而言，我坐以待斃不若先下手為強，待敵軍集結於港灣漁、機場，而且在情報已能精確掌握敵有犯台行動時，先下手做先制攻擊，削弱敵戰力打亂其編組，延宕犯台時間，再作本島的防禦，唯此方略，我決策高層無此膽識，亦非美方所願。美國的算盤是利用東亞第一島鏈附庸國家，用冷戰對付消耗中國，用台灣刺激中國，美國在其中坐收漁利，收駐軍保護費又大賣軍火，又利美國選戰，可為一石三鳥。

台灣聲稱被動還擊在政治上是正確的，但軍事作戰是不利的，美中兩國根本不會真正開打，製造這麼多危機只是美中台三方政客在操弄，我們何苦拿人民血汗錢去填軍售無底黑洞？政治問題可以談，可以謀求雙贏、不選邊、不挑釁、不為意識形態做血淋淋付出。政府及全國軍民要看懂、要清醒才能安度此危機。軍售要買也該買，但並須是真正需要的，但我們付出的豈止是金錢，還搭上國軍的生命。（作者為陸軍退役中將）