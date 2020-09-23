今年以來，台海形勢風雲變色，衝突陰霾揮之不去。這主要是美國挑動台灣對抗中國大陸的結果，而台灣將承受這一事態的所有風險，這不是台灣同胞所願，也非大陸同胞所樂見。

與過去幾年台海形勢緊張的原因不同，今年台海形勢烏雲密布，川普政府要承擔大部分責任。近期，兩岸關係緊張主要表現為解放軍連續在沿海地區舉行軍事演習，解放軍軍機數次越過美國人畫設的「海峽中線」，台軍飛機起飛進行所謂的監視和驅離，兩岸艦機的近距離接觸容易釀成擦槍走火。然這僅是事態的表像和結果，真正的原因在於美國主動提升美台關係，逼迫中國大陸出手。

今年美國之所以急於拉台灣制衡中國大陸，固然有蔡連任後強化對美工作的原因，但更重要的是美國在與中國大陸的戰略博弈中已經幾乎無可用之牌，只能使出最後的王牌─台灣牌。過去幾年，川普制衡中國的招數幾乎用盡，貿易牌、科技牌、人員交流牌，甚至打出了關停使領館牌，然而沒有一張牌讓中國徹底屈服，更沒有改變中國共產黨在大陸的執政地位。因此，蓬佩奧等人轉而強打台灣牌力度。

台灣牌是中美關係中最敏感、最核心的問題，同時也是最能惹惱惹怒中國政府和人民的問題。美國政府內的一些人過去和現在一直認為，在大陸並沒有做好武力統一台灣準備的情況下，在台海地區掀起風浪，會在大陸民間製造輿論甚至是輿情，從而給中國政府製造難題，進而造成民眾對政府的不信任。而這正合蓬佩奧等人的離間計，離間中國共產黨和中國人民的關係。

無論是美國高層官員訪台，還是美國強化對台軍售，似乎受到島內不分藍綠的歡迎。只要美國願意給，台灣是照單全收甚至是求之不得。然而，台灣民眾也應該複盤總結一下，美台關係熱熱鬧鬧的大戲，給台灣帶來了什麼？美國對台軍售，哪怕是出售F-35這種最先進的戰機，能讓台灣平衡得了大陸的軍力嗎？不能！台灣平均每年向美國購買30億美元的武器裝備，買來了美國對台灣的安全承諾了嗎？沒有！哪怕是美國部長級官員訪台，代表美國承認台灣是一個主權國家嗎？不會！美國根本沒有打算認真地支援台灣，沒有把台灣當真朋友，台灣也不可能突破中美關係的天花板。相反，因為台灣不進一步向美國開放市場，訪台的柯拉克竟然賭氣不主持「美台經濟與商業對話機制」。美國這種鴨霸和唯利是圖的做法，看在台灣同胞眼裏，不知道是什麼滋味。

目前，美國的蓬佩奧等人和台灣當局對中國大陸都存在巨大的認知盲區。在對待危害中國主權、安全和發展利益的問題上，中國政府和人民的態度和政策已經發生重大變化。在日本挑起釣魚島爭端後，中國艦船實現了對釣魚島海域的常態化巡航；在菲律賓挑起南海爭端後，中國開始在南海填海造島；在亂港分子和境外勢力挑起香港亂局後，中國制定了《港區國安法》。

在台海問題上，今年解放軍軍機第一次越過「海峽中線」，是6月初美國C40軍機穿越台灣本島。在對美軍意圖和行為判斷不明的情況下，解放軍當然有理由採取相應的軍事行動。近期解放軍軍機再次越過「海峽中線」，是由於美國衛生部長阿札爾和國務次卿柯拉克訪問台灣。也就是說，美國把台灣推到對抗中國大陸的第一線，讓解放軍有更多的理由和機會強化在台海地區的軍事存在。解放軍越過所謂的「海峽中線」已經是常態，大陸外交部發言人也公開表示「不存在所謂的海峽中線」。

美國和台灣方面應該清晰地認知到，在涉及核心利益的問題上，大陸政府絕不會妥協和讓步。相反，大陸政府會利用時機進一步塑造態勢，強化國家主權、安全和發展利益。川普政府和台灣當局的切香腸戰術不僅不可能成功，相反還會切到自己的手。歷史上的經驗告訴我們，美國在遇到危機時縮手的速度比誰都快，而與大陸僅隔一灣淺淺的海峽的台灣，又該如何自處呢？（作者為大陸兩岸關係研究專家）