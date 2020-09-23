台北市連續發生兩起死亡公安意外，內湖一所非法老人養護所火災，造成3死慘劇；一輛公車司機疑似因為精神不濟，行車中竟衝上人行道，造成1名路人慘死、1名員警送醫治療。事後，肇事司機坦承上周曾吸食安非他命。

據台北市前社會局員工爆料，如前所述的失火非法老人養護所，台北市至少還有300餘間，隱藏在巷弄間，卻不見市府處理；針對安毒公車司機撞死行人一事，北市交通局長在面對議員質詢時直乎意外，並坦承台北市公車司機的健檢項目沒有安非他命檢測。

台北市接連發生不幸的公安事件，讓人擔心市政府是不是螺絲出現了嚴重鬆脫？對照日前台北市長柯文哲在接受媒體訪問時，明白表示他已在準備總統大選，不禁令人感到諷刺。市政都做不好，卻老是懷抱總統夢，這不是捨本逐末嗎？

另一方面，身兼中央疫情指揮官的衛福部長陳時中，自傳出可能代表民進黨參選台北市長後，外務就越來越多，例如做時尚型男打扮、接受雜誌專訪，跑到小巨蛋蹭歌手、展歌喉。如此多元展現，被外界解讀為是在為選市長熱身。

政治人物有「更上一層樓」的企圖心，無可厚非，但前提是要把目前的工作做好。台灣的防疫工作做得不錯，但這主要是因為全民具有充分的防疫意識，在日常生活中謹守防疫基本功，並非指揮官陳時中有多英明。

況且，即使陳時中之前的防疫指揮工作做得不錯，隨著天氣逐漸轉涼，疫情有升高的可能性，這個時候，身為防疫指揮官，專心抗疫都來及了，哪裡還有心思去營造自己的下一個位子？

柯文哲與陳時中，堪稱政壇「吃碗內、看碗外」的代表！