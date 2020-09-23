受新冠肺炎疫情影響，今年的「亞太經合會」（APEC）將首次以視訊方式舉辦。APEC主辦方馬來西亞規畫於11月30日至12月4日召開APEC視訊年會，外交部透露，我方已籌備參加，將積極爭取由蔡英文總統透過視訊參與領袖峰會。但內行人看來，這似乎又是蔡政府的虛晃一招，八字還沒一撇，政府就大吹法螺，虛招也許中看，卻不中用，最後一露餡，只會讓人民覺得政府耍嘴皮子的功夫比實際能力強。

APEC在1989年成立之初，澳洲總理霍克就邀請包括台灣、大陸、香港在內的15個成員出席，但因兩岸未能解決名稱與權益問題，當年只有12個成員與會。直到1991年，大陸同意台灣以「台澎金馬關稅領域」（後改為「中華台北」），我方指派「領袖代表」出席領袖峰會，問題始告解決。從那年開始，我國都是派遣「領袖代表」參加領袖峰會。

今年，蔡政府想趁新冠疫情的機會，爭取由蔡總統透過視訊參與領袖峰會，如意算盤雖打得好，但一則11月3日美國大選之後，不論誰入主白宮，都會和北京改善關係；二則大選之後，與會其他各國必須因應新的國際形勢而調整政策，必然會抱著多一事不如少一事的想法，不會支持我國提出的方案。

此外，大陸軍機連續數日穿越「台海中線」，外交部長吳釗燮表示，台海中線過去多年來，就是一個避免兩岸軍事衝突、維持台海和平與穩定的象徵，因此他呼籲美國譴責陸方作法。然而台海中線只是台美之間的默契，與大陸無關。這條線的正式名稱是戴維斯線（Davis Line），是冷戰期間駐華協防美軍所畫設。

在蔡政府8月28日宣布開放含有瘦肉精的美豬、美牛後，政務委員鄧振中告訴媒體說，開放美豬、美牛，有助於我國參加《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。可惜的是，川普上任第一天就以行政命令宣布退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP），才有後來日本主導的CPTPP。美國既退出TPP，當然也就沒有立場幫助我國參加CPTPP。

在美國國務院次卿柯拉克17日訪問我國之前，經濟部長王美花一再沾沾自喜地表示，她將與柯拉克共同主持「經濟與商業對話」，並不斷暗示下一步就是台美「雙邊貿易協議」（BTA）談判。但事實上，開放美豬、美牛只是換到「經濟與商業對話」的「會前會」而已。未來台美要簽署BTA，恐怕會有一連串冗長的談判，而美方可能會提出更多的要求為美台簽署BTA設下路障。

綜上所述，如果蔡政府只是不斷給人民美好的願景，卻沒有能力執行或說到做到，除了台灣人民會對自己的政府愈來愈沒信心之外，受傷最重的恐怕是國家與政府的威信。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）