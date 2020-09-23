美豬美牛開放攸關民眾健康大事，蔡總統一改過去行事神隱風格，親上火線領導，但卻又降低位階以修改行政命令方式，刻意繞過立法院監督，事有蹊蹺。以目前執政黨在立法院的優勢席次，爭議法案強渡關山不在少數，在野黨的杯葛當然非其顧忌所在，避免民進黨內部因矛盾破裂，應該才更關鍵。

自宣布開放政策以來，蔡政府將主要精力投注在與豬農的溝通，更拋出百億養豬基金希望化解反彈。開放美豬固然衝擊相關產業，但最終端消費者的聲音卻始終受到政府忽視。

蔡總統已無連任壓力，亟欲藉川普反中契機，在台美關係上尋求突破。但這種追求歷史定位的努力，卻未必與同黨立委與縣市首長存在一致利益；畢竟立委和縣市長都有連任或更上層樓的壓力，直接和多數民意對衝，並不聰明。

越是逃避民眾聲音，越是迴避國會的監督，越代表心中有鬼。如果真如政府宣傳瘦肉精對安全無虞，既增加收益又環保，對於國會與公投的檢驗，實無排斥之理。而蔡政府不敢面對民意的主因就是因為民意的反對。要反制蔡政府獨斷，當然就必須把政策拉回民意監督的戰場上。

公投是直接民權的最佳武器，國民黨領銜發動的反美萊豬公投，第一階段提案連署已達標送中選會審核，展望未來通過第二階段連署應該也不困難。但問題在於《公投法》108年經民進黨政府修改閹割後，現在每兩年才能於8月第四周的周六舉辦一次，且不能跟選舉合併辦理，如此不僅無法因應急切的議題，熱度與投票率可能也會受到壓抑。明年1月1日開放美豬與美牛，公投充其量只能亡羊補牢，而且成敗大部分將由蔡總統扛起，綠營其他人仍可全身而退。

民意機關的制衡則是另一武器，且更能激發其內部矛盾。首先，蔡政府雖然透過修改行政命令，包括衛福部根據《食品安全衛生管理法》制定的《動物用藥殘留標準》，以及農委會根據《動物用藥品管理法》頒布的「農防字第1091472241號公告」，但兩個行政命令依照《立法院職權行使法》，只要有15位立委連署或附議，仍必須送相關委員會審查。如果審查不通過，院會可以決議通知該機關於兩個月內更正或廢止；逾期不作為，該命令自動失效。

其次，立委當然有權提案修改前述兩項母法，直接收回對行政機關的授權，明文禁制進口含瘦肉精的豬肉及相關製品。其三，根據《公投法》第15條規定，立法院院會可以通過公投提案，交主管機關中選會直接辦理，讓民意直接呈現。。

民進黨在立法院占有多數，上述三項作法可能都難以通過，但透過這「三支箭」，目的就是要民進黨立委攤牌，並在表決中留下紀錄。這種向選民公開的表態會形成壓力，凸顯民進黨立委和蔡總統之間利益不一致的矛盾，讓民進黨立委必須認真思考是否為了成就蔡總統個人歷史定位，而賠上自己的政治生命。

近日在野黨在立法院與地方反制開放美萊豬政策，民進黨委員與縣市長在旁袖手消極以對，即透露出在此問題上與中央利益的不同。讓民進黨政治人物清楚表態，讓他們自己去面對民意的檢驗監督，才是反制蔡政府獨斷開放的最好方法。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）