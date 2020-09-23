「國防部資深人士透露，國防部已將國軍戰備規定『第一擊』的定義修改為『自衛反擊權』，在不挑釁、不怯敵、避免擦槍走火3原則下，若共機對我已進行攻擊性的準備時，我方即會先發制人，立即開第一槍，執行『第一擊』的自衛反擊。』、『空軍司令部將派高階將領到各基地巡迴講習，明確告知飛行員『自衛反擊權』使用時機，絕不能有擦槍走火的可能性。』

以上，是9/21媒體報導的內容，國防部將「第一擊」這個軍事用詞改為「自衛反擊權」，在大陸軍機持續繞台，兩岸局勢日益緊張之際，國防部選擇刻意修改名詞，不免給人示弱之感，更讓筆者生起了一個讓人心驚膽跳的內容：「蔡政府難道寧願台海開戰第一架被擊落的是我方的飛機，寧願犧牲飛行員性命，好方便國際宣傳？」

筆者的懷疑是有立論基礎的。請注意，蔡政府是「有選擇權」的，可以選擇要或者不要把第一擊修改為自衛反擊權；可以選擇要或者不要對媒體強調「飛行員擅自開第一槍要以叛國罪論處」；更可以選擇要或者不要講「必定擊落」之類的狠話，然而蔡政府卻都選擇用最軟最溫和的態度應對，這其中總有個原因。

民進黨政府一定會強調這是要向國際社會宣示台灣保持高度理性自制，若在這種狀況下仍爆發戰爭，則必定是中國大陸的錯。平心而論，這並不是一個錯誤策略，對爭取我方國際支持確有幫助，但需要做到自己把「第一擊」改為「自衛反擊權」嗎？

台灣對國際宣示放棄反攻大陸，不主動挑起台海戰爭，已有數十年了。在大陸主動聲稱「海峽中線不存在」，步步進逼之際，蔡政府卻主動退了一步，直接在軍事用詞上排除我方先發制人的可能性。敵方進一步，我方雖不需也進一步，但總也不需要退一步，讓敵方得寸進尺。

這其中最荒謬的，自連任後，蔡政府總自吹自擂對美外交成功，衛生部長阿札爾來訪是史上最高層級官員，國務院次卿柯拉克來訪是國務院史上最高層級官員，更有如捷克參議院議長、日本前首相森喜朗等人高調訪台。情勢一片大好。許多媒體更是大張旗鼓吹捧蔡總統，動輒以「霸氣」一詞替蔡總統嗆中言行下標。總統都這麼霸氣了，為何國軍越來越軟？

無論給出再多解釋，修正第一擊為自衛反擊權，都給人示弱之感。國軍一定要100%確定共機馬上要開火了，才能反擊，這不是把國軍飛行員的應變時間壓縮到最極限嗎？有時我們看到法官在正當防衛的案件中，硬要人家「對方出手（刀、槍）了才能還擊」，不都在罵這是恐龍法官嗎？將飛將軍的權限絕對限於「自衛反擊」，有珍惜重視飛行員的性命嗎？並沒有。一切的一切，直讓每個愛護國軍的國民懷疑：民進黨政府必要時是不是希望國軍成為「先犧牲的一方」，才有利於國際宣傳？

軍人必要時，要為了國家犧牲生命，但犧牲必須是有意義的。請給國軍珍貴的飛行員足夠的反應時間，莫讓他們成為政治盤算下的犧牲者。(作者為網路媒體工作者)